Auguri Mini, l'icona di stile compie 60 anni

ROMA- La presentazione ufficiale è del 26 agosto 1959, dunque sessanta anni fa nasce uno dei modelli più importanti nella storia dell'automobile, la Mini. Un modello assolutamente rivoluzionario non solo per l'architettura - ruote di piccolo diametro agli spigoli di una carrozzeria 'boxy', motore trasversale con cambio incorporato - ma anche per l'originalità dei metodi di progettazione e la rapidità di realizzazione del primo prototipo marciante. Tutto questo, e forse di più, si deve all'ingegnere automobilistico (con una carriera non convenzionale) di origine greco-turca Alexander Arnold Constantine Issigonis. Nato a Smirne il 18 novembre 1906, figlio di un britannico di origine greca e di una tedesca, Issigonis aveva ereditato il suo grande interesse per la tecnologia e le macchine da suo padre che, dalla fine del 1800, gestiva un'azienda per la costruzione di motori marini. Nel 1922 la famiglia fu costretta a fuggire a Malta per la situazione socio-politica in Turchia e, dopo la morte di suo padre, si trasferì con la madre in Inghilterra dove, due anni dopo, il giovane Alec fu finalmente in grado di iniziare un corso triennale di ingegneria meccanica presso il Battersea Polytechnic di Londra.