Mini, debutto allo IAA Mobility di Monaco per le one-off JWC Deus ex Machina

Ci saranno due Mini davvero speciali alla edizione 2025 di IAA Mobility di Monaco, entrambe caratterizzate da elementi e caratteristiche che vogliono celebrare la storia e i successi sportivi delle versioni Cooper. Entrambi i concept sono stati sviluppati in collaborazione con Deus Ex Machina, il brand australiano (ma di proprietà italiana) di clothing, accessori, moto, surf e stili di vita. Per coprire l'intero panorama dei sistemi propulsivi Mini, queste one-off sono basate su modelli John Cooper Works con alimentazione a benzina e 100% a batteria. Il primo nasce su una Mini JCW Electric da 190 kW (258 Cv) il secondo, su una JCW con motore turbo da 231 Cv. Su entrambi i tetti campeggia una grande X bianca, che rappresenta l'elemento di connessione e co-creazione tra i due brand iconici Deus x Mini JCW. Queste auto sportive one-off (ma che potrebbero avere una futura ricaduta commerciale) sono, si legge nella nota, 'la manifestazione in movimento di uno stile di vita in cui la passione per la velocità incontra la creatività e il design consapevole.

Auto concepite non solo per le prestazioni, ma per chi vive e respira ogni giorno questa passione'. 'I modelli Mini sono da sempre caratterizzati da un connubio unico tra design creativo e dinamismo sportivo - spiega Stefan Richmann, head of Mini - Grazie alla collaborazione con Deus Ex Machina, portiamo questa filosofia a un nuovo livello e tracciamo nuove tendenze per i fan e gli appassionati di motorsport'. Create come una coppia ('affini nello spirito, opposte nell'energia') sono state battezzate The Skeg che è la pinna che funge da deriva nelle tavole da surf. E The Machina, il cui significato legato al brand è chiaro. La prima 'nasce sulla costa' modellata dalle tavole da surf, dalla salsedine e dal ritmo essenziale della vita da spiaggia. Questa one-off elettrica si distingue per la vivace finitura gialla e argento, per i passaruota larghi, per la griglia anteriore illuminata e per lo spoiler Flex Tip Surf sul tetto. Presenti pannelli in fibra di vetro semitrasparente che riducono il peso del 15% e migliorano le prestazioni aerodinamiche.

All'interno, i comandi analogici sono ridotti all'essenziale: semplici, tattili e fedeli alla loro funzione, in perfetta sintonia con una cultura surf che privilegia l'autenticità rispetto all'estetica superflua. I riferimenti a questo mondo sono evidenti: vassoi in fibra di vetro per le mute: mensole sagomate ad hoc che offrono una soluzione pratica per lo stivaggio, sedili sportivi a guscio (rivestiti in neoprene, materiale flessibile e idrorepellente) diretto collegamento con il mondo del surf. The Machina è invece John Cooper Works 'termica' compatta ma potentissima, un concentrato di meccanica pura e Dna da competizione. Ispirata all'estetica del motorsport, incarna la pura passione per le corse e, si legge nella nota, una funzionalità autentica, senza compromessi. La livrea rosso-bianco-nera e i passaruota allargati richiamano la tradizione racing, così come i quattro fari supplementari sul cofano da rally. Il diffusore posteriore con scarico centrale integrato si ispira alla Mini JCW da corsa che ha affrontato il leggendario Nürburgring Nordschleife.

Nella parte anteriore una griglia su misura e le cornici traforate dei fari migliorano il raffreddamento, mentre l'iconica firma luminosa Mini John Cooper Works, che è arricchita da prese d'aria, lega questa one-off alla tradizione ad alte prestazioni del marchio. All'interno The Machina è dominata dai colori rosso, bianco e nero. Le cinture da corsa a 5 punti assicurano il pilota al sedile e diventano parte integrante dell'esperienza di guida. Le pedane in alluminio grezzo sono un riferimento agli atelier di personalizzazione motociclistica di Deus, da Sydney a Venice Beach fino a Canggu. I pannelli porta sono ridotti all'essenziale, enfatizzati con X bianche el cruscotto è rivestito in un tessuto cerato tipico del mondo clothing di Deus.

Nella plancia i toggle switch sono elementi classici, quelle che la nota di Mini definisce 'connessioni meccaniche dirette tra pensiero e azione'. C'è anche, come nelle auto da rally, un freno a mano idraulico con leva oversize, che enfatizza il collegamento tra pilota e macchina. Alla IAA Mobility 2025, le due one-off saranno svelate durante l'esclusivo evento Mini JCW x Deus Night, in programma il 6 settembre presso il Padiglione Mini dove resteranno esposte fino al 14 settembre.