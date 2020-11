Mini Electric celebra 80 anni di Flash con una One-off decorata in tempo record dal re dei fumettisti

LUCCA - Le vie del marketing sono infinite. E lo sanno bene in casa MINI, marchio di BMW Group all’interno del quale recita un ruolo non facile, sospeso com’è tra l’esigenza di rispettare una storia da originale citycar inglese e un presente da compatta di lusso di proprietà tedesca (ma made in England) ormai già entrata nel futuro con la versione Full Electric a emissioni zero. Come fare per rendere al meglio l’idea di questa incredibile capacità di trasformarsi tanto velocemente?

L’occasione l’ha offerta Lucca Changes 2020, evento internazionale dedicato al fumetto, al gioco, all’animazione e all’immaginario fantasy, che si svolge dal 29 ottobre al primo novembre con un programma culturale fruibile solo online, in osservanza del nuovo DPCM del 25 ottobre. Qui MINI ha celebrato gli 80 anni di Flash, supereroe ante litteram dotato di velocità incalcolabile, maggiore di quella della luce: un fenomeno che proprio come la storica automobile “inventata” da sir Alec Issigonis nel 1959, vanta una lunga vita di successo, dipanatasi attraverso rapidi processi di trasformazione e modernizzazione che ne hanno rinnovato i tratti inconfondibili senza tradire il Dna delle origini.

In una cerimonia seguita necessariamente da remoto è stata dunque presentata a Lucca la MINI Full Electric personalizzata da Carmine Di Giandomenico, fumettista di fama internazionale che per l’occasione ha festeggiato gli 80 anni di Flash personalizzando un esemplare della MINI elettrica nel tempo record di 10 ore. Una velocità definita dagli esperti “prodigiosa”. Di Giandomenico, del resto, è uno dei disegnatori italiani più noti e attivi anche all’estero: nel 2016 ha conquistato un importante record mondiale realizzando ben 56 tavole in sole 48 ore, e con cinque ore di anticipo rispetto a quanto preventivato. Un traguardo unico, da vero e proprio “supereroe”, che gli è valso l’appellativo di “disegnatore più veloce del mondo”.

La carrozzeria della One-off elettrica MINI è stata personalizzata dall’artista puntando su due versioni di Flash: ispirandosi alla copertina numero 123 dell’albo a fumetti, di Giandomenico ha fatto incontrare Jay Garrick, la versione classica del supereroe, la golden age - con la sua reinterpretazione moderna, Barry Allen. Come sfondo è stata scelta Central City, la città che accomuna tutte le avventure di Flash, mentre sul cofano è stata disegnata la saetta simbolo del personaggio.

Per esaltare l’immagine della velocità nel cambiamento in un contesto non necessariamente legato al mondo dell’automotive forse non si poteva fare scelta migliore. Ora l’obiettivo di MINI è velocizzare anche il ritmo delle vendite, che grazie agli incentivi statali sta progressivamente migliorando per tutte le auto a batteria. La prima MINI 100% elettrica – vale la pena ricordarlo – conserva stile, dimensioni, spazio e “spirito” quasi identici a quelli delle versioni con motore termico, con le quali condivide la configurazione con motore e trazione anteriori e il tipico go-kart feeling nel comportamento dinamico. Per il resto, la batteria agli ioni di litio da 32,6 kWh assicura un’autonomia compresa tra 235 e 270 km ed è posizionata nel pianale del veicolo, evitando così la riduzione del volume del vano bagagli (da 211 a 731 litri abbattendo lo schienale posteriore). La ricarica può essere fatta a una presa domestica e il tempo richiesto per l’80% dell’energia è di 2,5 ore; utilizzando una colonnina da 50 kW bastano invece 35 minuti.