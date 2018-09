Mini Emotional Landscape Experiment: neuroscienze e biometrica per monitorare le emozioni di guida

ROMA - La nuova Mini Cooper S E ALL4, prima vettura ibrida di Mini, è protagonista del nuovo progetto Mini Emotional Landscape Experiment. Sviluppato in collaborazione con Thimus – una start-up leader nel settore delle neuroscienze capace di raccogliere dati sugli stati emotivi e cognitivi degli esseri umani impegnati in attività della vita reale – e Biosphera 2.0 (un modulo abitativo all’avanguardia vincitore dell'Energy Globe Award 2018 - Italia), prevede l'utilizzo di particolari sistemi tecnologici per esaminare scientificamente differenti reazioni di coinvolgimento e di benessere in relazione a diverse esperienze di guida.

L'esperimento prevede l'utilizzo di due Mini Countryman, una ibrida plug-in e una diesel, in differenti modalità di guida: full-electric, benzina e diesel, per esaminare scientificamente le differenti reazioni di coinvolgimento e di benessere. Lo studio verrà tracciato lungo una serie di misurazioni e test drive della durata di 12 mesi. Decine di tester di differente età e in sessioni multiple saranno oggetto di misurazioni in tempo reale su due percorsi molto differenti, quasi in antitesi tra loro un itinerario fra strade di città e uno fra le colline della Franciacorta.

I tester in entrambi gli ambiti di sperimentazione indosseranno dispositivi ad alta tecnologia per cogliere i diversi parametri dell’esperienza, quali un elettroencefalogramma graduato medico (EEG), occhiali eye-tracking di ultima generazione e un GSR per la misurazione della galvanic skin response. Strumenti di derivazione clinica che permettono una misurazione precisa degli stati emotivi e cognitivi associati alle sfumature di un lifestyle orientato alla sostenibilità.

La mole di dati raccolta dai differenti dispositivi costituirà, nella successiva e cruciale fase di rielaborazione, la matrice per comprendere aspetti che normalmente sfuggono a ogni tipo di test tradizionale: il grado di comfort e di coinvolgimento, il carico cognitivo associato alle esperienze e il reale stato emotivo durante i test. Si tratta di elementi che orientano le preferenze e influenzano le scelte di ognuno di noi, spesso senza che la persona ne sia pienamente cosciente.

Il modulo abitativo Biosphera 2.0, dopo un tour di 24 mesi arriva in Franciacorta come parte del progetto che coinvolge il Consorzio Franciacorta, Mini e la società di ricerca Thimus. Parliamo del primo edificio al mondo certificato al tempo stesso Casa Clima Gold, Passivhaus e Minergie-P, tra gli standard più rigorosi legati a consumi energetici e benessere degli abitanti. Thimus, dal canto suo, realizzerà due ricerche scientifiche: una, in partnership con Mini, il Mini Emotional Landscape Experiment, legata all’emozione degli stili di guida sostenibili, e l’altra, in partnership con Franciacorta, sul racconto del territorio e della tradizione vitivinicola.