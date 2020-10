Mini, nel futuro non solo inediti modelli elettrici. Una City Car EV e Countryman SE ma anche sviluppo motori termici

ROMA - Mini ha annunciato un programma di ridefinizione della propria gamma con un preciso focus sullo sviluppo della mobilità elettrica, un maggior impegno nei segmenti compact e crossover premium e il rafforzamento della presenza nel mercato cinese. ''Mini ha sempre fornito la risposta a sfide molto speciali in relazione alla mobilità individuale - ha detto Bernd Korber, head of Mini - e ancora oggi la volontà di reinventare lo status quo continua a caratterizzare il nostro marchio. Oltre alla mobilità elettrica, sarà cruciale per il futuro di Mini la possibilità di raggiungere nuovi clienti e nuovi mercati''.Oggi l'offerta del modelli elettrificati (con la sola Mini Countryman Plug-in Hybrid) ed elettrici (Mini Cooper SE) costituisce il 10% di tutte le nuove immatricolazioni del marchio, ma in futuro - si legge nella nota dell'azienda del Gruppo Bmw - Mini garantirà ai clienti di tutto il mondo una guida a zero emissioni grazie a una gamma completamente elettrificata.

Tuttavia, nel rispetto della strategia varata dal Gruppo di Monaco, Mini continuerà a offrire motori termici altamente efficienti, soluzione ideale per quei clienti e mercati i cui bisogni di mobilità non possono essere ancora soddisfatti da modelli completamente elettrici. ''Stiamo portando avanti l'approccio Power of Choice perseguito da Bmw Group - ha sottolineato Korber - attraverso una vasta gamma di motori a benzina e diesel, sistemi ibridi plug-in e guida completamente elettrica, per soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei nostri clienti in tutto il mondo. Questo ci consente di creare le condizioni ideali per una futura crescita del marchio sui mercati globali''. Mini ha anticipato al riguardo che in futuro la gamma 100% a batteria comprenderà, oltre alla Mini 3 porte Hatch, anche un nuovo crossover nel segmento delle city car e un nuovo crossover compatto (la versione SE della Countryman). E resterà possibile la scelta fra motori a combustione interna convenzionali per le city car e i crossover compatti. Infatti - spiega l'azienda - alla Countryman, modello di successo, si affiancherà un altro crossover per il segmento più piccolo, dotato esclusivamente di motorizzazione elettrica mentre la prossima generazione di Mini Countryman sarà disponibile sia con motori a combustione sia elettrici, per andare incontro alle differenti richieste dei clienti in tutto il mondo.

Il periodico britannico Auto Express ha ricostruito quello che potrebbe essere l'aspetto ella 'piccola' Mini urbana 100% elettrica (potenziale rivale in Cina per la Smart che sarà egualmente costruita al 100% in quel Paese) e della Countryman SE anch'essa spinta solo dall'energia della batteria. Ma non è tutto: lo sviluppo della gamma Mini punterà ad intercettare la crescente richiesta di molti clienti in termini di spazio e versatilità, con l'introduzione di un ulteriore modello nel segmento delle compatte premium che, viene sottolineato, resterà fedele al principio dell'utilizzo creativo dell'abitabilità interna tipico di ogni Mini. ''Preservare lo stile unico delle Mini è parte della nostra responsabilità nei confronti del marchio e dei nostri clienti - ha detto Korber - affinché ogni nuovo modello non possa che essere una Mini''.

Altro punto 'forte' della nuova strategia della marca del Gruppo Bmw sarà una maggiore presenza sul mercato cinese. Mini lo farà sfruttando a breve il passaggio dal suo status di marchio di importazione a produttore locale automotive. Basati su una nuova architettura sviluppata da zero per la e-mobility, i nuovi modelli elettrici Mini saranno prodotti in Cina a partire dal 2023, in collaborazione con il produttore locale Great Wall Motor.