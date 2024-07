Mini John Cooper Works elettrica al Goodwood Festival of Speed

PER TIPOLOGIA

La nuova Mini John Cooper Works E PROtotype si appresta a scalare la collina al Goodwood Festival of Speed di quest'anno, dall'11 al 14 luglio, in vista della sua premiere mondiale prevista il prossimo autunno. La Mini John Cooper Works E, che sarà presentata in anteprima mondiale nel corso di quest'anno, rappresenta una mossa coraggiosa nell'evoluzione del brand, combinando il ricco patrimonio del marchio con una tecnologia all'avanguardia. La futura gamma John Cooper Works comprenderà modelli a benzina e completamente elettrici.

In omaggio alla storica vittoria della Mini Cooper S al Rally di Monte Carlo del 1964, 60 anni fa, la vettura da corsa presenta un camouflage distintivo disegnato dal Mini Design Team e il logo «37», che commemora questo storico successo. Questo emblema è un omaggio alla ricca tradizione motoristica di Mini. L'anteprima dinamica al Goodwood Festival of Speed offre uno sguardo al futuro dei veicoli elettrici ad alte prestazioni, mettendo in mostra l'iconico design e l'abilità ingegneristica di Mini. I fan e gli appassionati di automobili possono aspettarsi una vetrina indimenticabile delle capacità della Mini John Cooper Works E PROtotype mentre affronta l'impegnativa salita.