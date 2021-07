Mini, "The iconic sound of silence”. Con la Cooper SE elettrica una musica che capisce l'umore del guidatore

NOVA MILANESE - Si chiama Acustic Vehicle Alert System il dispositivo sonoro (obbligatorio) che fino alla velocità di 20 km l'ora deve avvisare gli altri utenti della strada che sta arrivando un'auto elettrica. Ma ci sono modi diversi di interpretare la norma, così la creatività è subito scesa in campo. Per la 500e, ad esempio, Fiat ha scelto la musica scritta da Nino Rota per Amarcord di Fellini: un complemento di made in Italy. E Nissan ha appena introdotto sulla nuova Leaf il suo "Canto" che varia di tono nelle fasi di accelerazione, decelerazione o retromarcia creando un effetto chiaramente udibile, ma mai invasivo. Le auto elettriche "parlano": e il loro linguaggio diventa espressione di un'anima insospettabile, di una personalità che deve emozionare stimolando i sensi, in assenza del rombo adrenalinico del motore a combustione.

Il gruppo Bmw ha un laboratorio specializzato a Monaco, guidato dall'ingegnere italiano Renzo Vitale, che è Sound Designer ma anche musicista e compositore. "Lavoriamo, in fase di sviluppo, a stretto contatto con i colleghi designer e gli esperti di marketing – spiega – perché ogni modello ha esigenze specifiche, come diversi sono i brand, non si può adottare lo stesso criterio per Mini, Bmw o Rolls-Royce. Il suono non deve essere solo bello: deve essere giusto, esprimere il carattere di un marchio e di un veicolo".

La gestione del suono sarà sempre più importante per le elettriche. I clienti lo vogliono sentire anche nell'abitacolo e al momento dell'accensione, un suono rassicurante per capire quando la vettura è pronta a partire. "Dobbiamo – aggiunge Vitale – innescare emozioni e allo stesso tempo trasmettere informazioni. Fin dall'inizio abbiamo capito che per la Mini elettrica non aveva senso simulare una nota del motore a combustione. Serviva una musica gentile. Il contenuto dei suoni che creo deriva direttamente dal design: per la Cooper SE ho tradotto in suono le impressioni visive create dalle ruote e dai dettagli gialli. Se Mini ha un sound passionale, energetico e stimolante, per la Cooper SE elettrica ho composto una musica specifica traducendo il nome del brand in un codice morse, e poi trasformandola sul pentagramma in una melodia. Che dice: hai un amico vicino".

Proprio Mini ha presentato uno studio che evidenzia come la Cooper SE a emissioni zero interpreta il fattore emozionale della mobilità sostenibile. "The iconic sound of silence” è stato presentato presso la società Caimi di Nova Milanese, una delle principali realtà produttive europee design oriented. Qui si possono vivere esperienze sensoriali altamente tecnologiche grazie a Open Lab, un complesso di laboratori finalizzati alla ricerca in campo acustico, dov’è possibile visitare la camera anecoica e quella riverberante. Si scopre come il suono vada prima studiato e poi gestito, attraverso le forme e i materiali.

"Vedo il veicolo come uno strumento – prosegue Valente – da usare per generare sentimenti. Infatti la Cooper SE emana un carattere amichevole, accogliente, quasi luminoso. Quando ti allontani, viene prodotto un suono dinamico che dà la sensazione di avanzamento e velocità. Indipendentemente da come viene guidato il veicolo. Il suono deve illustrare tutti gli stati di guida, rilassata o sportiva".

In questo campo le frontiere del futuro possono riervare evoluzioni straordinarie. "Penso – conclude il Sound Designer del Gruppo Bmw - che la Mini in futuro sarà in grado di percepire perfino l'umore del guidatore e rispondere con il suono: offrirà un'esperienza sonora che migliorerà la qualità della vita. Potrà essere la riproduzione del suono di un paesaggio, un segnale sonoro o un brano musicale. Il veicolo già oggi si esprime e dà ai passeggeri la sensazione di non essere soli".