Mini, ultimi test impegnativi nelle Montagne Rocciose per l'inedita Countryman Edition dedicata all'off-road

Le Montagne Rocciose, negli Stati Uniti, hanno fatto da cornice ad un test 'estremo' per nuova Mini Countryman Edition, inedita versione che è stata appositamente progettata per vivere l'avventura e per affrontare qualsiasi tipo di percorso. Nascosta sotto la sua caratteristica livrea mimetica, questa speciale Countryman off-road è attualmente sottoposta - oltre a quelli nelle Montagne Rocciose in Arizona - a diversi test per mettere alla prova le sue migliorate capacità in condizioni impegnative come strade con bassa aderenza o terreni rocciosi.

Anche se Mini non ha fornito dettagli sulle caratteristiche tecniche, diversi media specializzati hanno anticipato che la Countryman Edition avrà un asseto più alto, sospensioni irrobustite, protezioni sottoscocca e pneumatici all-terrain specifici. Ci saranno di serie accessori dedicati al mondo Outdoor con la possibilità - com'è tradizione per la marca del Gruppo Bmw - di aggiungere anche equipaggiamenti post-vendita, tra cui una tenda da fissare al tetto, proprio come si nota in molte immagini.

La presenza nei muletti di prova di una ampia apertura nella pellicola mimetica in corrispondenza della griglia del radiatore rende più che giustificata l'ipotesi che la Mini Countryman Edition manterrà una motorizzazione termica a benzina accoppiata alla trazione integrale S All4. Subito dopo il debutto agli inizi di ottobre, una versione da gara di questo modello prenderà parte al Rebelle Rally 2026 (7-17 ottobre), la celebre competizione fuoristrada interamente al femminile che si snoda per oltre 2.500 chilometri nei deserti americani senza l'ausilio dei moderni sistemi di navigazione basati sul Gps.