Ministro polacco invita al boicottaggio delle auto Tesla. Dopo dichiarazioni di Musk a favore del partito tedesco di estrema destra

I polacchi non dovrebbero comprare le auto prodotte da Tesla. Lo ha dichiarato oggi il ministro polacco dello Sport Slawomir Nitras all'emittente Tok fm, in un appello al boicottaggio dopo le dichiarazioni di Elon Musk a favore del partito tedesco di estrema destra AfD. «Forse Musk con i suoi miliardi non si sente minacciato, ma ogni cittadino dell'Europa centrale deve ricordarsi che cosa è successo ottanta anni fa», ha continuato Nitras.