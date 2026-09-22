Mission Efficiency: meno di 10 kWh per 100 km. Il concept VW segue la XL1 che faceva 100 km con un litro di gasolio

Quanto può essere efficiente un’auto elettrica se ogni sua componente viene progettata con l’obiettivo di ridurre al minimo l’energia necessaria per muoversi? Volkswagen ha dato una risposta con la Mission Efficiency, una concept car sviluppata a Wolfsburg che porta all’estremo il lavoro su aerodinamica, peso, propulsione e gestione dell’energia partendo, però, da una base tecnica vicina alla produzione di serie. La Mission Efficiency nasce infatti sulla piattaforma MEB+ con trazione anteriore e utilizza il sistema propulsivo della nuova ID. Polo. Si tratta di motore elettrico anteriore da 99 kW, pari a 135 cv, con 264 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 54,9 kWh netti. A completare il quadro ci sono una pompa di calore e un impianto fotovoltaico da 370 watt integrato nel tetto e nel portellone capace, in condizioni favorevoli, di contribuire all’autonomia con fino a 30 chilometri in più al giorno.

A rivestire il ruolo da protagonista è, però, l’aerodinamica. La sua linea allungata richiama infatti la XL1, la vettura ibrida plug-in presentata nel 2013 e in grado di compiere 100 chilometri con un solo litro di gasolio. La carrozzeria, lunga 4,77 metri e alta appena 1,39 metri, segue una forma a goccia che si restringe progressivamente verso la coda. Il passo di 2,7 metri e il pronunciato sbalzo posteriore hanno permesso di creare una silhouette estremamente filante, nella quale ogni superficie è stata studiata per mantenere il flusso dell’aria il più possibile aderente alla carrozzeria e limitare le turbolenze. Infatti la Mission Efficiency può contare su un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,158, un valore mai raggiunto da un veicolo omologato per la circolazione stradale.

Ogni dettaglio della carrozzeria contribuisce alla ricerca del massimo rendimento. Il frontale integra tre prese d’aria attive che si aprono soltanto quando necessario per il raffreddamento, mentre il sottoscocca è quasi completamente carenato. Le ruote posteriori sono completamente chiuse e quelle anteriori utilizzano passaruota studiati per ridurre le turbolenze. All’interno dei cerchi sono inoltre presenti deflettori brevettati che impediscono all’aria di penetrare e generare vortici. La ricerca dell’efficienza coinvolge anche peso e componentistica. La struttura combina quella della ID. Polo con una struttura autoportante in alluminio, mentre porte, cofano, portellone e parafanghi sono realizzati in composito CFRP con fibra aramidica.

Al posteriore è stato introdotto anche un nuovo sistema frenante elettromeccanico che riduce quasi completamente le perdite per attrito e migliora il recupero dell’energia. Il prototipo della Volkswagen ha mostrato la sua efficienza non in pista ma lungo il tratto stradale che collega Wolfsburg a Vienna. La Mission Efficiency ha percorso 1.278,36 chilometri con una sola ricarica, registrando un consumo di 7,51 kWh/100 km. All’arrivo restavano ancora 164 chilometri di autonomia. È stato stimato che in condizioni ideali il consumo può arrivare fino a 6,48 kWh/100 km. Difficile dire se la vedremo in produzione, ma la Mission Efficiency è sicuramente la dimostrazione di ciò che è capace una vettura elettrica.