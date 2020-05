Mobilità: a Roma traffico privato in calo del 46% rispetto a pre-Covid, trasporto pubblico regge

ROMA - Con l’inizio della fase 2 gli spostamenti nella Capitale, in auto e con i mezzi pubblici sono aumentati, ma - stando ai dati forniti da Atac e da Agenzia Roma servizi per la mobilità nel corso di una seduta della commissione capitolina di questa mattina - i numeri sono comunque contenuti. Stefano Brichi, presidente di Agenzia Roma servizi per la mobilità, che insieme agli atenei romani lavora a un tavola che monitora giornalmente la situazione ha spiegato: «Con le università abbiamo fatto delle stime su quello che ci aspettavamo per il 4 maggio, prendendo in considerazione gli addetti che sarebbero tornati al lavoro: a Roma al 31 gennaio c’erano 1,2 milioni di addetti in circolazione, il 4 maggio erano 550mila.

Le nostre simulazioni dell’ora di punta sui mezzi pubblici si sono rivelate molto aderenti. Le auto in circolazione sono passate dal -69 per cento rispetto al periodo pre Covid del 24 marzo al -40 del 4 maggio, i mezzi pesanti da -40 a -25 per cento, gli spostamenti pedonali in centro da -95 a -87 per cento e i passaggi nelle metro da -94 a -85 per cento». Brinchi ha quindi assicurato: «Per adesso, non vediamo un aumento esponenziale del traffico privato, che ieri era al - 46 per cento rispetto al pre lockdown».