Mobilità elettrica: in crescita il mercato in tutto il mondo, l'italia resta indietro

Il futuro della mobilità è sempre più elettrico. Nell'anno scorso nel mondo sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, in crescita del 57% rispetto al 2016 in cui ne sono state vendute 750 mila. Lo rivela l'E-Mobility Report 2018, presentato dall'Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano.

Anche in Italia si è verificata una crescita, ma i numeri sono abbastanza esigui se paragonati ai valori del mercato europeo e globale. Le auto elettriche vendute in Italia sono state 4.827 e rappresentano solamente lo 0,24% del totale dei veicoli italiani.

Numeri ben lontani da quelli della Germania e della Norvegia, che con 62.000 e 55.000 immatricolazioni sono i primi mercati in Europa.

A livello globale, però, è la Cina il mercato più importante. Conta circa 580mila auto elettriche vendute, in crescita del 72% rispetto all'anno precedente.