Mobilità elettrica, Motus-E lancia una call per selezionare talenti

Una call for ideas e una call for startup per selezionare le migliori iniziative nell’ambito della mobilità elettrica: a lanciarla è Motus-E, associazione di operatori industriali, mondo accademico e associazionismo ambientale e consumeristico che l’11 aprile prossimo, nell’ambito del primo evento annuale che si svolgerà a Roma, designerà e premierà i vincitori.

Le tematiche che vedranno concorrere i partecipanti ad entrambe le call vanno dal nuovo design urbano all’ottimizzazione degli stalli di ricarica, passando per il trasporto pubblico elettrico e la circular economy, comprendendo anche i sistemi di integrazione e di gestione delle ricariche e la cybersecurity dei veicoli connessi.

In palio Motus-E, che in questa attività si avvale della collaborazione di Tree, in qualità di Open Innovation partner, mette 10.000 euro per le startup e tre mesi di accesso al Talent Working degli Spazi Attivi di LazioInnova per l’idea che risulterà vincitrice. La premiazione è poi l’inizio di un percorso di Open Innovation con la stessa Tree, Motus-E e le aziende associate.

«Dalla diffusione della mobilità elettrica nascono nuove necessità di innovazione, non solo tecnologica, per rendere le nostre città sempre più vivibili e semplificare la vita dei cittadini che scelgono la mobilità sostenibile», ha commentato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E.