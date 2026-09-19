Mobilità per tutti, ma con visioni diversificate: a Milano il confronto di Confcommercio Mobilità

La Settimana Europea della Mobilità 2026 mette al centro un tema apparentemente semplice, ma in realtà tra i più complessi da tradurre in politiche concrete: “Mobilità per tutti”. Non soltanto mobilità più sostenibile, quindi, ma accessibile, sicura, economicamente sostenibile, inclusiva e capace di rispondere a esigenze molto diverse. Quelle di chi vive in centro, e quelle di chi arriva ogni giorno dalla periferia, quelle dei giovani e degli anziani, di chi può scegliere tra più mezzi e di chi, invece, dipende ancora quasi esclusivamente dall’auto.

È all’interno di questa cornice che si è svolto a Milano, negli spazi dell’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo a Palazzo delle Stelline, l’incontro promosso da Confcommercio Mobilità. Un appuntamento che ha avuto il merito di evitare una lettura troppo lineare del cambiamento. Non basta dire meno auto, più trasporto pubblico, più digitale o più elettrico. La questione è capire come tutti questi elementi possano stare insieme senza generare nuove fratture tra città e periferie, tra aree forti e territori meno serviti, tra obiettivi ambientali e sostenibilità economica, spesso in contrasto tra loro.

Il punto di partenza è arrivato dall’Europa. Carlo Fidanza, componente della Commissione Trasporti del Parlamento europeo, ha richiamato il rapporto tra decisioni comunitarie e ricadute locali, sottolineando la necessità di un approccio più neutrale dal punto di vista tecnologico. Il tema, in questo caso, è il passaggio all’elettrico, una scelta decisiva sul piano ambientale, ma anche una fase delicata per l’industria europea, dalla produzione alla componentistica. In gioco non c’è soltanto la riduzione delle emissioni, ma anche l’autonomia strategica, il rischio di nuove dipendenze dalla Cina e soprattutto la tenuta sociale di una filiera che occupa migliaia di persone.

La posizione di Confcommercio Mobilità, sintetizzata dal presidente Simonpaolo Buongiardino, parte da un presupposto pragmatico: la mobilità è un bene primario e deve essere affrontata senza vincoli ideologici. Anche perché il perimetro della federazione è molto ampio e comprende auto, moto, veicoli ricreazionali, aree di sosta, mezzi agricoli, demolizione e riciclo. In altre parole, la mobilità reale è fatta di molte componenti, non sempre sovrapponibili alle semplificazioni del dibattito pubblico. Il primo nodo emerso riguarda il pendolarismo, cioè il terreno sul quale le politiche di mobilità vengono misurate ogni giorno. Il rapporto presentato nella prima sessione ha messo in evidenza un problema ancora irrisolto, perché il passaggio dall’auto a forme di trasporto più sostenibili resta insufficiente, soprattutto a livello locale e nelle periferie, dove spesso mancano alternative davvero accessibili, efficienti e attrattive. È qui che gli obiettivi europei incontrano la vita quotidiana delle persone.

Biagio Ciuffo, dell’European Commission Joint Research Centre, ha riportato il confronto su un piano meno ideologico. Bisogna partire dal presupposto che non esistono soluzioni capaci di accontentare tutti. Demonizzare l’auto, ha osservato, non ha senso, perché l’auto continua ad avere un ruolo centrale nella società. Allo stesso tempo, però, il trasporto su gomma è uno dei sistemi a maggiore consumo energetico. Il punto non è quindi soltanto sostituire i veicoli con modelli più sostenibili, ma modificare il modo in cui si soddisfano le esigenze di spostamento. Altrimenti il rischio è paradossale: avere veicoli più puliti, ma aumentare la dipendenza dall’auto, soprattutto fuori dalle grandi città.

La tavola rotonda dedicata a Milano e alla Città metropolitana ha spostato l’attenzione sul rapporto tra capoluogo e area vasta. Daniela Caputo, consigliera delegata alla Mobilità della Città metropolitana, ha indicato nell’intermodalità la direzione da seguire, con trasporto pubblico locale, ciclabili, automobili e altre modalità di spostamento che devono coesistere in modo integrato. In questa prospettiva si inserisce anche il Biciplan Cambio, la rete ciclabile metropolitana pensata per collegare i comuni dell’area vasta e integrarsi con il trasporto pubblico.

Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, ha posto invece l’accento su un limite amministrativo: i flussi non si fermano ai confini comunali. Governare la mobilità significa ormai ragionare su scala metropolitana, attraverso una collaborazione più stretta tra Comune, Città metropolitana e operatori. Nel suo intervento è emersa anche una posizione netta sul rapporto tra auto e libertà di movimento. Misure come il taglio del bollo auto rischiano di favorire solo apparentemente gli automobilisti, se non sono accompagnate da un rafforzamento reale delle alternative. La libertà, in questa lettura, non coincide necessariamente con il possesso dell’auto, soprattutto quando questa comporta costi elevati e perdita di tempo.

Proprio il tempo è stato il centro dell’intervento di Luca Tosi, presidente dell’Agenzia TPL Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Il tempo del trasporto pubblico non è solo quello trascorso a bordo, contano l’attesa, la capillarità del servizio, la facilità di accesso alla rete, e la possibilità di arrivare davvero a destinazione. Da qui nasce la difficoltà di competere con l’auto privata, soprattutto nei territori dove la domanda è diffusa e meno concentrata. I servizi su gomma restano quindi decisivi, perché garantiscono copertura e accessibilità anche dove ferro e metropolitane non arrivano. Ma la sfida è delicata, perché è necessario velocizzare il servizio senza ridurre la capillarità, migliorare la puntualità senza perdere sostenibilità economica, rendere il sistema più efficiente senza lasciare indietro chi ha meno alternative.

La seconda parte dell’incontro ha allargato lo sguardo alla Lombardia come “smart land”. Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, ha descritto la regione come un territorio policentrico nel quale le distanze tra centri nevralgici e periferie devono essere ridotte attraverso una maggiore integrazione dei servizi. Il progetto più simbolico è la bigliettazione digitale integrata, che entro il 2028 dovrebbe consentire di viaggiare su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale regionale con un unico titolo di viaggio. Un obiettivo ambizioso per una regione che muove ogni giorno oltre 5 milioni di persone.

Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, ha completato il quadro insistendo sulla necessità di leggere i flussi reali prima di programmare nuove opere o potenziare quelle esistenti. La smart land lombarda, in questa visione, non è soltanto tecnologia, è connessione tra Milano, città medie, aree montane, zone rurali, logistica, poli attrattori e qualità urbana.

Più operativo è stato l’approccio di Andrea Gibelli, presidente di FNM Group, che ha portato esempi concreti di integrazione. Dall’esperienza di Expo alla preparazione delle Olimpiadi 2026, fino all’ultimo Gran Premio di Formula 1 di Monza, il filo conduttore è lo stesso: gli eventi straordinari possono diventare laboratori per soluzioni ordinarie. Nel caso di Monza, 35.000 persone hanno utilizzato un biglietto integrato con treno, navetta e ingresso all’autodromo, con una crescita del 40% rispetto al 2025. È la dimostrazione che l’ultimo miglio, se progettato insieme al resto del sistema, può cambiare radicalmente la fruizione della mobilità.

Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Group, ha spostato l’attenzione sul valore del trasporto pubblico, che non è sufficiente misurare in euro per chilometro. Il TPL genera connessioni, riduce barriere sociali, consente l’accesso a lavoro, studio, servizi e relazioni. Per questo la spesa per la mobilità dovrebbe essere valutata anche in termini di impatto, misurando il beneficio prodotto da ogni euro investito.

Il digitale, infine, è stato il terreno dell’intervento di Francesco Argano, Central Public Administration Director di Engineering. Applicazioni che premiano i comportamenti sostenibili e piattaforme capaci di integrare traffico, ambiente e sensori IoT sono già operative anche in Italia. Il problema, dunque, non è la mancanza di competenze, ma la capacità di metterle al servizio dei territori con architetture aperte, governabili e sostenibili anche quando entrano in gioco dati sensibili come gli spostamenti delle persone.

Dal confronto milanese è emersa una conclusione chiara: la mobilità per tutti non è uno slogan, ma un equilibrio difficile. Tra auto e trasporto pubblico, tra città e periferie, tra infrastrutture e digitale, tra obiettivi ambientali e sostenibilità sociale. Funziona solo se non sostituisce una dipendenza con un’altra e se riesce a offrire alternative credibili nella vita quotidiana. È qui, più che nelle dichiarazioni di principio, che si misurerà la mobilità dei prossimi anni.