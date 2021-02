Audi, mobilità sostenibile targata Quattro anelli ai mondiali di Sci di Cortina grazie a una flotta di 20 plug-in ed elettriche

CORTINA D'AMPEZZO – Audi muove i mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, la grande vetrina planetaria delle Dolomiti e, forse, anche dello sport azzurro, nonostante l'assenza forzata della discesista Sofia Goggia, la fuoriclasse bergamasca che prima di infortunarsi aveva vinto quattro libere consecutive. In occasione della rassegna iridata (7 – 21 febbraio), la casa dei Quattro Anelli ha messo a disposizione della municipalità una flotta di venti vetture elettrificate.

La gamma comprende le versioni plug-in delle Audi A6, A7 e Q5 e le e-tron (l'auto più venduta in assoluto in Norvegia nel 2020) ed e-tron Sportback a zero emissioni, anche in declinazione S, ossia ad alte prestazioni. Nè il fondo né il freddo “spaventano” i modelli del costruttore di Ingolstadt: la flotta è gommata Pirelli e grazie all'Audi e-tron charging station è possibile ricaricare simultaneamente fino a 8 macchine. La casa dei Quattro Anelli è di casa a Cortina d'Ampezzo.

A 4 chilometri dal centro della località turistica, in località Fiames, grazie ad un'intesa con l'amministrazione locale è stata realizzata un'area per i test di “sportività sostenibile”. Si tratta di un centro riservato all'esperienza di guida per le varianti ad alta elettrificazione del costruttore premium tedesco. I tracciati ricavati nell'ambito di un'operazione di riqualificazione territoriale oscillano tra i 1.000 e i 1.700 metri, a seconda delle condizioni meteo e delle temperature. In inverno la pista è ghiacciata o innevata. Ma il percorso è aperto al pubblico anche nel corso della stagione estiva.

In occasione dei mondiali l'area di Fiames è stata adibita ad Audi e-tron charging station. Entro il 2025 la gamma a zero emissioni della casa dei Quattro Anelli sarà composta da 25 modelli. Con la e-tron Sportback, Audi è il primo costruttore a lanciare sul mercato di massa un'auto di serie con tre motori elettrici.