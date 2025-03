Mobilità sostenibile, i giovani preferiscono le auto EV. È emerso da un sondaggio globale di Nissan

In base ad un sondaggio relativo alle future scelte di mobilità riguardante i giovani delle città a livello globale, commissionato da Nissan ad Economist Impact, la preferenza delle nuove generazioni è rivolta verso i veicoli elettrici. E' questo il risultato proveniente dalle 3.750 risposte di partecipanti che vivono in 15 città del mondo. Nello specifico, è emerso che il 57% dei giovani residenti in città è disposto a modificare le proprie abitudini per ridurre le emissioni; che gli intervistati in possesso di un veicolo elettrico prevedono una crescita di questo genere di mezzi dal 23% di oggi al 35% nel prossimo decennio; e che nelle città emergenti, in cui è maggiormente percepito il problema dell'inquinamento, il 44% dei giovani coinvolti nel sondaggio prevede di guidare veicoli elettrici nei prossimi 5 anni, rispetto ad una percentuale inferiore, il 31% degli intervistati, che vivono in città già sviluppate.

Inoltre, le future generazioni risultano particolarmente interessate alle innovazioni riguardanti la mobilità sostenibile, tra cui la tecnologia vehicle to everything ed i carburanti alternativi, al punto che oltre il 40% dei giovani intervistati effettuerà le proprie scelte di mobilità tenendone conto. «L'elettrificazione e la sostenibilità stanno delineando la mobilità del futuro - ha dichiarato Lavanya Wadgaonkar, corporate vice president, Nissan Global Communications - e questo sondaggio lo conferma. Sappiamo che per un successo a lungo termine, gli EV dovranno essere accessibili, pratici ed economici e in Nissan siamo impegnati in tal senso, allo scopo di rendere l'elettrificazione una componente fondamentale nel panorama della mobilità".