Monarch, il trattore “intelligente” a guida autonoma. 100% elettrico, analizza anche lo stato di salute delle colture

ROMA - Il trattore elettrico ed autonomo di Monarch è stato svelato. Il veicolo destinato alle attività agricole, è il primo al mondo completamente elettrico, con conducente opzionale e con tecnologia integrata tale da renderlo 'intelligente'. Prendendo in considerazione le sfide che gli agricoltori devono affrontare, tra carenza di manodopera, cambiamenti climatici, sicurezza e richieste di sostenibilità, il veicolo è stato progettato per migliorare le operazioni esistenti dell'agricoltore, riducendo al tempo stesso i costi e le emissioni. Il trattore Monarch è al 100% elettrico e ha zero emissioni di scarico. Funziona anche da strumento di elettrificazione 3-in-1, perché non è solamente un trattore, ma anche un potente veicolo fuoristrada e un generatore, utile per diverse operazioni nei campi.

Può funzionare con o senza un conducente, attraverso attività programmate, in quanto utilizza l'hardware e la tecnologia software per la guida autonoma più recenti. C'è anche la modalità 'ombra', per far si che il trattore possa seguire un lavoratore sul posto di lavoro. Dotato di telecamere a 360º, il trattore Monarch è in grado di raccogliere e analizzare oltre 240gb di dati sulle colture che opera quotidianamente. I dati ricavati dai sensori e dalle immagini delle telecamere sono elaborati per fornire informazioni utili per aggiustamenti del funzionamento in tempo reale, ma anche per stimare il rendimento a lungo termine, le fasi di crescita e altro, sullo stato delle piante e delle colture. Utilizzando l'apprendimento automatico, il trattore è in grado di elaborare questi dati e fornire un'analisi a lungo termine della salute sul campo.