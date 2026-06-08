Mondiali Calcio 2026, Hyundai schiera maxi-flotta da 1.500 mezzi e robot Spot per sicurezza

Hyundai Motor rafforza la propria partnership con la Fifa in vista dei Mondiali di calcio 2026, annunciando la flotta che sarà messa a disposizione del torneo per la mobilità dei partecipanti. In qualità di Official Mobility Partner della competizione, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, il costruttore sudcoreano fornirà una flotta di 1.500 veicoli composta da 994 autovetture e 506 autobus destinati al trasporto di squadre nazionali, ufficiali di gara, personale organizzativo e media nelle 16 città ospitanti. L'iniziativa segna anche il debutto operativo di Hyundai come Official Robotics Partner della Fifa.

Per la prima volta in un torneo mondiale saranno impiegati quattro robot quadrupedi Spot, sviluppati dalla controllata Boston Dynamics, per attività di pattugliamento autonomo, monitoraggio in tempo reale e ispezione delle infrastrutture. I robot saranno operativi presso l'International Broadcast Center di Dallas e nello stadio di New York-New Jersey, a supporto delle operazioni di sicurezza e gestione degli impianti. «Con il più grande Mondiale di sempre, distribuito in tre Paesi e 16 città, la nostra partnership con la Fifa rappresenta un impegno condiviso verso innovazione ed eccellenza», ha dichiarato Sungwon Jee, Executive Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai Motor.