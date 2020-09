Sbanda con il monopattino elettrico e finisce contro un'auto. Un uomo di 34 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Milano, le sue condizioni sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 nel sottopasso Mortirolo.

LEGGI ANCHE Roma, turista inglese cade in una buca e si ferisce: lungotevere, asfalto groviera

Secondo quanto appreso finora, l'uomo stava viaggiando sul mezzo elettrico di sua proprietà nella corsia di destra quando ha perso il controllo (non è chiaro se per un problema tecnico o per il manto stradale sconnesso) e, dopo aver sbandato un paio di volte, è finito su una Hyundai che in quel momento stava cercando di sorpassarlo a sinistra. Il conducente dell'auto non ha riportato ferite mentre il 34enne sul monopattino, che non indossava il casco, ha crepato il suo parabrezza e ha battuto la testa. È stato trasferito all'ospedale Niguarda in condizioni serie.