Monterey Car Week, aste a 432,8 milioni. Ferrari sugli scudi, 8 “rosse” nelle prime dieci vendite più costose

«Le mode vanno e vengono, ma la Ferrari rimane intramontabile, conquistando nuovamente il primo posto tra le aste di Monterey». Lo scrive Hargerty, il colosso delle assicurazioni e dei servizi per il mondo delle auto da collezione, nella sua analisi conclusiva della settimana di eventi organizzati dai cinque big del settore a ridosso del celebre Concorso di Eleganza di Pebble Beach. Ma ciò che più impressiona è che l'immagine scelta da Hagerty per aprire il suo lungo e dettagliato articolo sul web, forse per lasciare intendere ad una voglia di cambiamento, è quella della Maserati MC12, una delle grandi sorprese di questa kermesse (tutt'altro che nazional popolare) del collezionismo. Nell'asta organizzata da Broad Arrow la splendida MC12 del 2005 - costruita in soli 50 esemplari e che era stata valutata 1.100.000 dollari, ha chiuso con un'assegnazione record a 5.202.500 dollari. Escludendo il record del lotto di beneficenza della Daytona SP3 la Maserati MC12 si aggiudicherebbe il decimo posto assoluto. Ma torniamo alle regine di Maranello.

Con otto 'rosse' nelle prime dieci vendite più costose, il marchio del Cavallino continua a crescere nonostante i gusti in continua evoluzione a livello globale, probabilmente sulla spinta degli acquirenti che scelgono Ferrari solo come investimento. Dieci nuovi record mondiali sono stati stabiliti da bolidi di Maranello e il numero di vendite superiori a 1 milione di dollari per le Ferrari post-1990 (in totale 12) si sta avvicinando a quello del periodo d'oro - quello di Enzo Ferrari - che ha visto 15 esemplari messi all'asta superare il milione. Oltre alla Daytona SP3 venduta per beneficenza alla straordinaria cifra di 26 milioni, una Ferrari F40 LM del 1993 è passata di mano per 11 milioni di dollari, (nuovo record mondiale per questo modello) così come è un nuovo primato per il modello la cifra di 9,25 milioni fatta registrare da una Ferrari F50 del 1995. Con vendite per un totale di 432,8 milioni di dollari in quattro giorni e cinque Case d'asta, scrive Hagerty, il 2025 è stato la seconda Monterey Car Week più grande di sempre, superata solo dai 471,2 milioni del 2022. Come era emerso già negli ultimi due anni, le supercar moderne hanno stabilito molti record, mentre gli offerenti si sono meno interessati alle Ferrari d'epoca, considerate - secondo il colosso delle assicurazione - i Picasso del mondo delle auto da collezione.

Dettaglio Rm Sotheby's ha recitato la parte più importante non solo con la Ferrari Daytona SP3 Coupé (26.000.000) ma anche con la Ferrari F40 LM GTC Coupé (11.005.000), la Ferrari F50 Coupé (9.245.000) e la Ferrari LaFerrari Aperta Spider .(6.715.000) a cui si aggiungono nella top ten di questo specialista la -Benz 500K Sindelfingen Special Roadster (5.340.000) la Ferrari LaFerrari Coupé (5.230.000), la Duesenberg Model J LaGrande Dual Cowl Phaeton (4.405.000), la Ruf CTR1 Yellowbird Coupé (4.295.000) la Ferrari F40 Coupé (3.855.000) e la Porsche Type 718 RS 60 Spider (3.525.000). Fino a sabato Rm Sotheby's aveva totalizzato 154,1 milioni con 169 lotti venduti su 200 e un prezzo medio di vendita: di 911.732 dollari. Leggermente staccata Gooding Christie's che fino a sabato ha totalizzato 127,8 milioni con 149 lotti venduti su 178 e un prezzo medio di vendita di 858.038 dollari. Nella sua top ten figurano la Ferrari 250 GT SWB California Competizione Alloy Spider (25.305.000), la Ferrari 365 GTB/4 Daytona Competizione (8.145.000), la Ferrari 250 GT SWB California Spider (7.550.000), la Ferrari 250 California Spider (7.265.000), la Ferrari 250 GT TdF Coupé (4.850.000), la Ferrari F40 Coupé (3.800.000), la Jaguar C-Type Roadster (3.635.000), l'Aston Martin DB4 GT Coupé (3.195.000), la Ruf CTR Anniversary 2021 Coupé (3.140.000), la Bugatti EB110 SS Coupé (2.755.000). Nelle vendite di Broad Arrow il primo posto è andato alle Maserati MC12 Spyder (5.202.500), in quelle di Bonhams ha conquistato il gradino più alto la Bugatti Divo Coupé (8.557.500) e, infine, in quelle di Mecum ha 'svettato' la Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider (2.200.000).