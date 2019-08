Monterey Car Week, un premio per il salone Auto e Moto d’Epoca di Padova

VERONA - Sabato 17 agosto, nell’esclusivo scenario della Monterey Car Week, in California, il prestigioso evento che culmina con il concorso d’eleganza a Pebble Beach, torna per la 34° edizione “Concorso Italiano”, l’evento che seleziona i brand più prestigiosi della storia del car-design tricolore. 1.000 auto italiane da sogno si presenteranno in grande stile per celebrare i traguardi importanti della loro storia: i 50 anni della Ferrari Dino 246 GT e della Iso Lele, il 60° Anniversario di De Tomaso, i 70 anni di Abarth. L’evento non smetterà di stupire offrendo ai propri ospiti una mostra di motociclette italiane raramente esposte al pubblico.

E a Monterey ci sarà anche Mario Carlo Baccaglini, l’imprenditore italiano che da oltre 30 anni organizza l’evento più importante per le quattro ruote storiche in Italia: Auto e Moto d'Epoca a Padova. Grazie alla sua forte passione l’evento è diventato uno degli appuntamenti imperdibili nel panorama internazionale. Per la prima volta alla Monterey Car Week, Mario Carlo Baccaglini sarà ospite di Concorso Italiano 2019 dove gli sarà assegnato il La Bella Macchina Award ed entrerà così nella Hall of Fame di Concorso Italiano. “Padova accoglie ogni anno appassionati da tutto il mondo che vengono ad Auto e Moto d’Epoca alla ricerca delle eccellenze italiane. Qui trovano le vetture che hanno fatto la storia dell’auto italiana, insieme ai restauratori d’eccellenza del nostro Paese e un vastissimo assortimento di ricambi originali” racconta Baccaglini. “Sono onorato di ricevere il Premio di Concorso Italiano alla Monterey Car Week. E di rappresentare la cultura del Classic italiano nell’appuntamento dedicato all’auto d’epoca più rinomato al mondo. La conferma del lavoro svolto in questi anni e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo”.