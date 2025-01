Morgan, pronta la nuova ammiraglia destinata in primavera a sostituire la Plus Six

La Morgan è alle ultime fasi dello sviluppo della sua nuova ammiraglia che debutterà in primavera e sarà basata sulla nuova piattaforma CXV, mantenendo però immutato lo stile che caratterizza da 125 anni le creazioni di Malvern rendendole oggi autentiche icone retrò.

Il nuovo modello, il cui nome non è ancora stato rivelato, sostituirà l’attuale Plus Six, che sta terminando la sua vita con la versione Pinnacle (foto sotto) prodotta in 30 esemplari, tutti già venduti, e annunciata lo scorso novembre. Il motore rimarrà lo stesso, ovvero il 6 cilindri in linea sovralimentato fornito da BMW e accoppiato, con buona probabilità, ancora al cambio automatico ZF a 8 rapporti.

La nuova piattaforma porterà in dote caratteristiche innovative mantenendone altre tradizionali come la struttura in alluminio rivettato al posto dell’acciaio e, se sono vere le voci che arrivano da Oltremanica, anche alcuni elementi in legno di frassino, esclusività tecnica di un marchio che rimane aggrappato orgogliosamente alla tradizione continuando a farne la propria arma di immagine e commerciale.

Per quanto riguarda le novità di stile, le immagini del prototipo camuffato con carrozzeria coupé non lasciano capire molto, ma i tecnici britannici promettono una maggiore cura dell’aerodinamica ed è verosimile che alcuni elementi siano ripresi dalla barchetta Midsummer (foto sopra), serie speciale realizzata con Pininfarina e che sarà prodotta in 50 esemplari. Per sapere com’è e come si chiama davvero basterà aspettare ancora poco tempo...