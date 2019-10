Morgan, ritorna in serie limitata la mitica 3 Wheeler

Morgan ancor oggi sinonimo di automobili cult festeggia quest’anno il suo compleanno numero 110. La casa inglese è nata infatti nel 1909 da Henry Frederick Stanley Morgan che nel suo garage di Malvern nel Worcestershire dette inizio alla costruzione completamente a mano delle sue vetturette sportive. La prima Morgan è stata la 3 Wheeler a tre ruote con motore motociclistico, che è rimasta l’unica opzione del costruttore per un quarto di secolo. Nel 1936 esce la prima quattro ruote, la Morgan 4/4 ancor oggi gettonata da tanti collezionisti. Poi negli anni cinquanta, la successione di Charles Morgan figlio del fondatore che mantiene la filosofia originale della costruzione a mano, con la Plus Four motorizzata Triumph, per arrivare nel 1968 la Plus 8 con motore derivato dal Buick 215 già apprezzato da Rover.

All’inizio degli anni 2000 la Aero 8, che ha corso anche la 24 Ore di Le Mans.

A marzo di quest’anno Investindustrial di Andrea Bonomi, che già vanta il pacchetto di maggioranza di Aston Martin, ha rilevato il pacchetto azionario della Morgan, che nel 2018 ha prodotto 850 vetture per il 70% destinate all’esportazione, lasciando una quota di minoranza agli eredi del fondatore. In questi sei mesi la proprietà italiana ha investito in infrastutture e personale con nuove assunzioni portando a un totale di 233 persone lo staff di Malvern, mentre il modello più recente la Plus Six sta marciando su livelli record di vendite.

Ma a tenere banco è come 110 anni fa la 3 Wheeler riproposta in una speciale serie offerta in promozione a 35.886 fino a fine settembre. La Morgan 3 Wheeler in effetti continua ad affascinare, con un'emozione che difficilmente si può trovare in un veicolo moderno e prodotto in serie. Il peso è di soli 525 kg, grazie al telaio tubolare in acciaio "space frame", alla scocca in alluminio e al telaio in legno di frassino lavorato a mano. Il motore è un bicilindrico a V di derivazione motociclistica da 82 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di circa 6 secondi.

Ben ritrovata nuova vecchia cara 3 Wheeler!