Usa, morto bimbo di 17 mesi lasciato per ore in auto sotto il sole

Un bimbo di 17 mesi è stato trovato morto in auto dopo esser stato lasciato per ore chiuso sotto il sole. Ad avvisare le forze dell'ordine delle persone che hanno notato il piccolo in un parcheggio. I soccorritori hanno sfondato il vetro della vettura per tentare un estremo salvataggio.

«Purtroppo gli sforzi dei soccorsi non hanno impedito una sfortunata tragedia e il bambino è stato dichiarato morto», ha detto il dipartimento Pembroke Pines, in Florida, in una nota. I genitori sono entrati nel registro degli indagati.

In quella zona degli Stati Uniti in questi giorni si raggiungono temperature superiori ai 30°C. Un caldo fatale per il piccolo.