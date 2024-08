Mostra del Cinema di Venezia 2024, gli attori arrivano sempre in Lexus. Per l'8° anno consecutivo è auto ufficiale

È iniziata l'81.ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, con Lexus in qualità di auto ufficiale dell'evento che, per l'ottavo anno consecutivo, accompagna i protagonisti della manifestazione, e mostra la verve visionaria verso la mobilità del futuro con il concept car LF-ZC (Lexus Future Zero-Emission Catalyst), per la prima volta esposta al Lido. Oltre alla madrina di questa edizione, Sveva Alviti, le vetture elettrificate del brand giapponese hanno condotto nella sul red carpet per cerimonia d'apertura personaggi del calibro di Tim Burton e Michael Keaton per la proiezione del film Beetlejuice Beetlejuice; e altre personalità del mondo dello spettacolo come Willem Dafoe, Justin Theroux, Jenna Ortega, Winona Rider, Monica Bellucci e Cate Blachett. C'è grande attesa, inoltre, per Miriam Leone, che sfilerà sul red carpet come brand ambassador di Lexus, per la prima volta.

«Sono entusiasta di partecipare alla 81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con Lexus - ha affermato l'attrice - un brand che rispecchia perfettamente la mia dedizione all'eccellenza in ogni dettaglio». Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Paolo Moroni, direttore Lexus Italia: «Siamo davvero onorati di essere nuovamente al fianco della Biennale, in questa celebrazione dell'eccellenza in ogni sua forma». «Ogni anno è sempre più bella, più stimolante, più visionaria - ha aggiunto Moroni - d'altronde, il cinema è la rappresentazione massima dell'emozione, dell'innovazione, del talento: risveglia l'immaginario e scatena passioni travolgenti. Per noi di Lexus, è proprio questa la chiave per fare qualcosa di veramente dirompente. Ed essere qui, con una gamma elettrificata che viaggia nel presente ma che già strizza l'occhio al futuro, grazie a concetti nuovi e una visione di mobilità ancora più sostenibile, ci permette di fare proprio questo. Stupire. Innovare. Sognare».