Mostre, chef e principi, l'E Prix di Roma si fa glam. Il quartier generale della corsa allestito nel Museo delle Arti

ROMA - Fast and furious, ma con vista sull’arte. Dal grande cinema di Hollywood al gran premio di bolidi dai motori elettrici. Non hanno fatto in tempo ad archiviare l’emozione di ospitare un regista cult come Ridley Scott (in cerca del set giusto per il suo Tutti i soldi del mondo girato a Roma), che tornano sotto i riflettori con il campionato della Formula E. Sono i musei statali del cosiddetto polo delle Civiltà all’Eur che giocheranno un ruolo chiave nella cittadella del circuito cittadino.

Basti pensare al Museo delle Arti e Tradizioni popolari, con ingresso diretto su piazza Marconi, che tra pupi siciliani, presepi dei re di Napoli, è pronto a diventare il quartier generale glam della Formula E che accoglierà e intratterrà il prossimo sabato gli 800 vip appassionati di corse, non foss’altro perché proprio sulla sua terrazza panoramica a 360 gradi sull’Eur sarà allestita la speciale tribuna del jet set (tra ospiti istituzionali e degli sponsor), per seguire nel pomeriggio tutte le fasi cruciali della corsa. Ed è qui che siederanno personalità come il principe Alberto di Monaco, l’ex direttore generale della Ferrari Jean Todt atteso con la moglie l’attrice Michelle Yeoh, o ancora la diva inglese Sienna Miller, il campione Max Biaggi, solo per citare i primi nomi emersi dalle liste top secret degli organizzatori, senza contare il ricco parterre istituzionale, dalla sindaca Virginia Raggi, ai presidenti delle Camere Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, fino al leader dei 5S Luigi Di Maio. Non un semplice villaggio, si diceva. Da lunedì, infatti, partono i lavori di allestimento per quello che diventerà il cuore “E-Motion” dell’evento: il salone d’onore sarà trasformato nel teatro dell’accoglienza-intrattenimento tra video-wall puntati sulla gara, spazio gourmet griffato chef Campoli.

Il pubblico potrà entrare solo con speciali biglietti “emotion” rigorosamente high-budget (non per tutte le tasche, ma nel prezzo è compreso il brivido di godersi la festa al fianco di vip internazionali). E George Clooney appassionato di motori ci sarà? Bocche super cucite, in queste ore, ma certo il fatto che il divo ora abbia comprato un palazzo nel centro di Viterbo, lascia aperta la speranza. Il Museo delle Civiltà, spiegano dalla direzione, scende in campo come partner della kermesse, con una sinergia che si è tradotta anche in accordo economico: con le risorse della Formula E l’istituzione del ministero si è rifatta il look, tra la riqualificazione degli spazi e degli arredi, pulitura e messa in sicurezza.

E per gli ospiti, sabato prossimo, sono in programma anche visite guidate alle collezioni, in tandem col Preistorico Pigorini dove aprirà sabato una mostra fotografica dedicata alla Sostenibilità ambientale. Il calendario dei party? Si comincia venerdì con il gala dinner benefico a favore del World Food Programme Italia (organizzata da Eur spa) nel centro congressi della Nuvola, dove verranno battute all’asta, in collaborazione con la maison Fendi, t-shirt limited edition.