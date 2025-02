Un mostro elettrico per la Polizia di Abu Dhabi. Ecco Eneron Magnum MK1, il blindato del futuro

Sono in fase di collaudo presso la Polizia di Abu Dhabi i nuovi pattugliatori blindati Eneron Magnum MK1 il cui stile (decisamente aggressivo) è stato creato in Italia da Mike Robinson, il celebre designer che è stato in forza prima in Fiat e poi in Bmw. Fuoristrada 4x4 con Tire Inflation System per adeguare la pressione dei pneumatici al tipo di fondo (i valori più bassi servono per 'galleggiare' sulla sabbia) il Magnum MK1 - si legge nella nota - «non scende a compromessi» e rappresenta il futuro dei mezzi per le Forze dell'Ordine. Lo può fare con la sua capacità di operare con diverse modalità, passando dal Range-Extender che ricarica la batteria con un piccolo motore a benzina al 100% elettrico e perfino in quella che viene definita condizione Silent Watch perché la rumorosità di funzionamento viene completamente azzera per non farsi rilevare dal soggetto che vien controllato.

Le dotazioni di Magnum Mk1 sono dal punto di vista della sorveglianza quanto di più avanzato è disponibile sul mercato: telecamere, sensori, visori notturni IR, riconoscimento di targhe e delle persone con l'aiuto dell'intelligenza artificiale si aggiungono al costante dialogo con la centrale della Polizia di Abu Dhabi che può elaborare le informazioni raccolte direttamente, accedendo via Cloud ai dati. Magnum MK 1 è progettato per fornire una protezione con blindatura EN 1522 Livello B6 e può essere colpito da munizioni fino a 7,62 mm per proteggere gli occupanti.

L'equipaggio - va segnalato - è disposto all'interno come negli aerei con pilota e copilota rivolti verso l'avanti e l'operatore delle apparecchiature elettroniche seduto trasversalmente. «Vedere i propri progetti prendere vita in tempi record è il sogno di ogni designer - ha commentato Mike Robinson riferendosi anche al blindato militare Magnus che ha disegnato per Eneron - e ora Magnum rappresenta un risultato di soluzioni di mobilità guidato da ambizione, lavoro di squadra e dedizione».