Motore elettrico BMW di sesta generazione: le prime unità partite da Stey verso Debrecen

La prima tranche di motori elettrici per il primo modello BMW sulla piattaforma Neue Klasse ha ufficialmente lasciato lo stabilimento austriaco di Steyr, per raggiungere Debrecen, la fabbrica ungherese che si prepara a sfornare il primo modello elettrico di nuova generazione della casa tedesca.

A 10 mesi dall’installazione della linea dedicata all’interno del più grande impianto dedicato ai motori di BMW, il primo propulsore elettrico di sesta generazione raggiungerà Debrecen, in Ungheria, uno dei tre stabilimenti preposti alla produzione dei modelli Neue Klasse insieme a Monaco di Baviera e San Luis Potosi, in Messico. La prima tranche è costituita da motori di prova destinati a veicoli di prova.

E nonostante si tratti di un motore, i tecnici tedeschi non hanno lasciato nulla al caso mascherando con una camuffatura esterna l’unità motrice, come si fa solitamente con le automobili della quale si vogliono nascondere le fattezze definitive. L’attività a Graz è in realtà partita già tre mesi fa, ma solo ora iniziano a vedersi le prime unità finite che permetteranno attuare un’attività di ottimizzazione di tutto il veicolo.

Dopo l’arrivo dei nuovi motori di sesta generazione, i tecnici tedeschi potranno mettere a punto il ciclo di produzione nella sua interezza prima del cosiddetto ramp-up, la fase nella quale gli impianti di produzione iniziano a marciare verso il raggiungimento dei ritmi prefissati. Nello stabilimento di Steyr lavorano circa 4.700 persone e, come si vede dalle foto, il primo modello della Neue Klasse sarà un Suv derivato dal concept Neue Klasse X.