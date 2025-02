Addio a Roberto Campilli creò il colosso Romana Diesel

È scomparso nella giornata di ieri Roberto Campilli, fondatore insieme al fratello Massimo della storica concessionaria Romana Diesel. È il 1937 quando Fernando Campilli fonda la Saroca, società commissionaria dei veicoli industriali e bus della OM a Roma e nel Lazio, e quasi contemporaneamente Massimo Maurizi fonda la Sievit, commissionaria del marchio Viberti.

Roberto Campilli, col fratello Massimo e il socio Mario Artusi, in seguito diede vita alla fusione tra le due società dalla quale nacque la Romana Diesel; la loro vision ha consentito di traguardare tutte le sfide, tra cui un passaggio generazionale doppio. Negli anni, la sede e la società sono cresciute, mantenendo ben saldi la dimensione famigliare e il legame indissolubile con il brand Iveco, come dimostra il fatto che oggi Romana Diesel è la prima concessionaria per fatturato, con più di 350 dipendenti, 293 dei quali impiegati a diretto contatto con i clienti. Dal 2010 un ulteriore sviluppo. Si rafforza l'attività di ogni singolo servizio anche attraverso la comunicazione; da Romana Diesel nascono RD Parts, RD Service, RD Market, RD Rent, RD Finance ed RD Mobility. Iniziano l'avventura in azienda anche Eugenio ed Edoardo Miccone, i primi due membri della quarta generazione della famiglia RD.

Nel 2017 l'azienda festeggia i suoi 80 anni di storia e rinnova i propri vertici chiamando alla responsabilità di amministratori delegati tre esponenti della terza generazione: Enrico Campilli, Andrea Artusi e Federico Campilli. Questa la scelta di Roberto e Massimo Campilli di lasciare alla nuova generazione le redini dell'azienda. Nel 2020 e 2022 anche i veicoli commerciali Piaggio e le macchine movimento terra Kobelko vanno ad arricchire il portafoglio dei prodotti offerti. In questi anni l'azienda si è trasformata rapidamente ed ha investito nell'automazione e nella digitalizzazione. La Romana Diesel oggi è la più grande concessionaria del mondo Iveco con un fatturato di oltre 280 milioni di Euro, oltre 7.000 mezzi venduti, 130.000 ore di manodopera di servizi per la riparazione erogati dalle 4 sedi di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo.