Motori: questione di tempi. Gli studi vanno oltre il 4. L’obiettivo è aumentare la potenza per ridurre consumi ed emissioni

C'è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere. Sui motori invece i tempi possono essere più numerosi, si può arrivare a 7 (giusto per citare un altro tempo biblico) o anche a 8 tempi, ma soltanto teoricamente perché nessuno li ha mai effettivamente realizzati. Il primo motore a combustione interna a ciclo continuo, brevettato nel 1854 da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, era a 3 tempi e bruciava una miscela di idrogeno e gas illuminante. Poi vennero i motori a 4 tempi che conosciamo: quello a benzina di Karl Benz che sfruttava il ciclo Otto e quello a gasolio con il ciclo ideato da Rudolf Diesel nel 1897. Prima del 1886, anno di brevetto della Patent-Motorwagen, Benz aveva sperimentato il motore a 2 tempi, codificato nel 1879 dallo scozzese Dugald Clerk.



La differenza tra un motore 4 tempi e uno a 2 tempi è che il primo impiega due giri dell’albero motore per concludere il ciclo aspirazione-compressione-scoppio-scarico mentre l’altro fa tutto con un solo giro riunendo le fasi in aspirazione-compressione e scoppio-scarico, per di più senza bisogno di valvole e distribuzione poiché l’ingresso dei gas freschi e l’uscita di quelli caldi sono regolati da travasi, ovvero condotti che si trovano sulla parete del cilindro e la cui apertura è regolata dalla posizione del pistone. Dunque molto più semplice, leggero e anche in grado di fornire maggiore potenza poiché le fasi utili sono il doppio del motore a 4 tempi. Il problema è che il 2 tempi è più rumoroso, ha un’erogazione che privilegia gli alti regimi ed è inquinante perché brucia l’olio di lubrificazione mescolato alla benzina (2-4%) e perché il controllo della combustione è meno accurato. Ciononostante, ci sono state auto con motore a 2 tempi come le DKW (antenata dell’Audi), le Trabant, alcune Saab e persino qualche auto giapponese come Mazda Carol, Subaru 260 e Suzuki Fronte.

In Italia ci hanno provato Fiat e Autobianchi, ma è apparso subito chiaro che non era cosa: i 2 tempi andavano bene solo per moto e ciclomotori e anche in quel caso le norme anti-inquinamento e la crescente sensibilità verso le tematiche ambientali ha spinto anche i costruttori delle due ruote a orientarsi verso i motori 4 tempi relegando il 2 tempi a piccoli utensili, moto da cross, minimoto e, per converso, a utilizzi navali con colossi a gasolio alti come palazzi di 4 piani, spesso come parte di sistemi ibridi in serie. Tuttavia la suggestione del 2 tempi torna puntuale. Recentemente General Motors e Kawasaki hanno ripreso a studiarli, Honda nel 2015 ha depositato nuovi brevetti al proposito e nel 2011 Daihatsu ha presentato persino un bicilindrico diesel 2 tempi di 660 cm3 da ben 63 cavalli e, prima ancora, negli anni ’90, il 2 tempi della australiana Orbital fu preso in seria considerazione da Fiat, Ford e Volkswagen, ma la sua complessità lo uccise nella culla.



Affascinante il prototipo della Achates a pistoni opposti con una sola camera di scoppio mentre Toyota ha provato a fare il contrario: due pistoni che scorrono all’interno di un unico cilindro, avvolto da magneti, che trasforma il moto rettilineo in energia elettrica. Perfetto per sistemi ibridi in serie. Più recentemente Porsche ha brevettato un motore a 6 tempi che è in pratica un 4+2 tempi. Le prime tre fasi sono identiche a quelle di un motore a 4 tempi poi, grazie ad un perno eccentrico, il pistone assume un punto morto inferiore (PMI) più basso scoprendo i travasi che avviano il cosiddetto lavaggio con un’ulteriore fase di compressione, di scoppio e infine di scarico. Il ciclo si svolge in tre giri motore con 2 scoppi, 4 fasi attive e 2 passive e promette dunque più potenza, maggiore regolarità e meno inquinamento. Per il momento Porsche sta seminando, vedremo se raccoglierà.