I motori termici in pole position. Nella fase di transizione vivono ancora un momento: si cerca la massima efficienza

L'elettrico è il motore del futuro, ma nel frattempo quelli a combustione interna vivono un inaspettato momento di sviluppo per quella che è la loro grandezza più importante: il rendimento termico. L’annuncio più eclatante arriva da Dongfeng che ha presentato il suo nuovo 4 cilindri Mach 1.5T capace di raggiungere un’efficienza del 48,09% e anche Chery ha dichiarato di poter raggiungere presto un risultato analogo. Si tratta di numeri impensabili fino a poco tempo fa e soltanto l’anno prima BYD, presentando i suoi sistemi di propulsione ibridi plug-in, aveva affermato di avere raggiunto per le proprie unità termiche un rendimento del 44,26% e di avere in cantiere quelle di generazione successiva pronte a raggiungere il 46,06% definendole «le più efficienti del mondo».

Tali numeri hanno suscitato lo stupore dei tecnici a livello globale, cresciuti su libri che affermavano come il motore a benzina non potesse superare un rendimento del 35% e il diesel riuscisse a spingersi intorno al 40% grazie ad alcune caratteristiche di base come il rapporto di compressione più elevato – tipicamente di 10-12:1 per i primi e del 15-16:1 per gli altri – senza incorrere in pericolosi fenomeni di autoaccensione (il famoso “battito in testa”), l’assenza della valvola a farfalla parzializzatrice, la combustione più magra (fino a 80 parti di aria per una di benzina contro il 14,7:1 fisso stechiometrico) e l’utilizzo di un combustibile naturalmente più denso di energia.

Questi nuovi propulsori si avvicinano ai rendimenti dei motori di Formula 1 e ribaltano le gerarchie tra il motore a benzina e quello a gasolio, praticamente abbandonato per utilizzi automobilistici, ma non per altri. Ad esempio, il nuovo 6 cilindri in linea da 12,9 litri della Weichai, costruttore per utilizzi navali, raggiunge un rendimento record del 53,09% e ci sarebbe un’unità analoga alimentata a gas naturale, sviluppata insieme a Bosch, che ha raggiunto addirittura il 54,16%.

E pensare che solo un decennio fa questa categoria di motori si attestava su un rendimento del 44-46% e, rispetto ad essi, la nuova unità permette di ridurre il consumo del 14% che, se esteso a tutto il settore navale che è uno dei più inquinanti al mondo, porterebbe a tagliare i consumi di 31 milioni di tonnellate di gasolio e ad alleggerire l’atmosfera di 97 milioni di tonnellate di CO₂. C’è un elemento che emerge e lega queste notizie: sono tutte aziende cinesi e questo dimostra che la corsa tecnologica contro il Dragone non riguarda solo l’elettrico e le batterie, ma forse ancora di più le tecnologie tradizionali, colpevolmente trascurate da chi ha pensato di investire tutto sull’elettrico.

Ma come hanno fatto i costruttori cinesi a sopravanzare gli europei, giapponesi e coreani che maneggiano i motori a combustione interna da oltre un secolo? Estremizzando alcuni concetti noti e ottimizzandoli con l’elettrificazione. In tutti i casi parliamo infatti di unità termiche che agiscono all’interno di sistemi ibridi che si definiscono super ibridi, in virtù dell’efficienza raggiunta sia dalla parte termica sia da quella elettrica, e che permettono di avere automobili di dimensioni medio-grandi capaci di percorrenze medie effettive di 20 km/litro e di 1.200 km e oltre di autonomia con la previsione di vedere presto su strada modelli con 2.000 km di autonomia.



Vediamo dunque quali sono gli elementi che permettono di raggiungere questi rendimenti da record. Il primo è l’aumento del rapporto di compressione geometrico, che permette di ottenere maggiore energia termica, in abbinamento al ciclo Miller o Atkinson, già utilizzato dai motori giapponesi e coreani per i loro ibridi. Questo consiste nel mantenere le valvole di aspirazione aperte per una parte della risalita del pistone così da ridurre le perdite di pompaggio e il lavoro che il motore deve compiere nelle fasi passive. Il rendimento aumenta, ma diminuisce la potenza che viene compensata con la sovralimentazione e il supporto del motore elettrico. Inoltre, con i variatori di fase e di alzata, l’effetto Miller/Atkinson può essere regolato in base al regime e al carico, ma è la presenza dell’elettrico che permette alla parte termica di lavorare costantemente intorno al punto ottimale di funzionamento.

Dongfeng inoltre ha affermato che il motore Mach 1.5T avrà un rapporto di compressione geometrico di 26:1 grazie ad un manovellismo definito triple-link e che consiste, con ogni probabilità, in un albero motore che può regolare le proprie geometrie caratteristiche variando l’altezza dei punti morti superiore e inferiore dei pistoni e dunque il rapporto di compressione effettivo. L’altro elemento sono i sistemi di alimentazione a iniezione diretta ad altissima pressione (fino a 500 bar) e quelli di accensione ad alta tensione che permettono di ottimizzare la formazione della carica e migliorare la combustione.

I nuovi supermotori cinesi inoltre utilizzano materiali che resistono a temperature molto elevate, riducono gli attriti e hanno proprietà isolanti permettendogli di essere adiabatici, ovvero non disperdono il calore e lo trasformano meglio in energia cinetica. A questo servono anche le pompe elettriche che non assorbono potenza e ottimizzano la portata in base alle necessità. Altro elemento è il riciclo intenso dei gas di scarico attraverso sistemi EGR avanzati, in modo da completare la combustione e ridurre le emissioni nocive.

Dove può arrivare il motore a scoppio? Più lontano di quanto si pensasse e l’adozione di carburanti sintetici, con proprietà chimiche e di combustione che quelli di origine minerale non possono avere, può aprire ulteriori prospettive, e anche i biocarburanti possono dire la loro come dimostra il motore H12 di Horse Powertrain che consuma 3,3 litri/100 km di combustibile rinnovabile e ha un rendimento del 44,2%. I motori elettrici rimarranno comunque inavvicinabili perché non bruciano aria e non emettono CO2 né inquinanti e, non dovendo trasformare il moto rettilineo in moto rotatorio, hanno un’efficienza nell’ordine del 96-99%.