Motori termici sempre più fuori gioco. Solo elettrici o elettrificati nell'elenco Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems

Svolta storica nella classifica nell'edizione 2026 dei premi Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems che vengono assegnati dall'autorevole Gruppo editoriale statunitense. Per la prima volta dalla istituzione di questo riconoscimento (1995) la giuria ha attribuito i diversi premi, suddivisi per tipologie, esclusivamente a motori elettrici o elettrificati.

II vincitori del 2026, sottolinea Wards, testimoniano una tcompleta ransizione verso l'elettrificazione, con un elenco che comprende quattro veicoli elettrici a batteria, quattro ibridi e due ibridi plug-in, selezionati tra 26 candidature. «Il numero elevato di veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici a batteria tra i candidati di quest'anno è di per sé significativo - ha dichiarato Robin Warner, responsabile dei programma Wards 10 Best e membro della giuria - Persino le auto sportive più grintose si avvalgono del supporto elettrico per arricchire l'esperienza di guida. In dettaglio i titoli sono andati.

Nell'ambito dei veicoli elettrici a batteria alla Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Electric; alla Rivian R2 Performance ; alla Subaru Trailseeker ed alla Volvo EX60 P10 AWD. Appartengono invece alla categoria delle ibride la Chevrolet Corvette ZR1X (motore V8 turbo da 5,5 litri con 1.250 CV); la Hyundai Palisade Hybrid; la Nissan Rogue Hybrid e la Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid. Wards ha premiato con il titolo 10 Best Engines & Propulsion Systems anche gli ibridi plug-in Bmw M5 Touring e Toyota RAV4 PHEV GR Sport. "È difficile credere che, in passato, gli acquirenti di auto considerassero i veicoli ibridi lenti e poco potenti» ha osservato il giurato Drew Winter.