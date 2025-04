Multati in Francia 240 guidatori che fotografavano un incidente rallentando in auto usando lo smartphone

Rallentare in auto per osservare un incidente e, peggio, scattare immagini con lo smartphone per postarle sui social può costare caro, sia in termini di ammenda che di perdita dei punti. Per il momento sono incappati in questo 'trabocchetto' ben 242 automobilisti francesi che si sono trovati a passare accanto - sull'autostrada A40 nei pressi di Bonneville, subito dopo il tunnel del Monte Bianco - ad un veicolo pesante gravemente incidentato. Come riporta il quotidiano locale Le Dauphiné Libéré gli agenti presenti sul posto hanno identificato e multato coloro che rallentavano per fotografare l'incidente, creando ulteriori rallentamenti.

Benché il Codice della strada francese non menzioni esplicitamente questa situazione, tale comportamento può essere sanzionato sotto varie voci, tra cui utilizzare il telefono cellulare alla guida (vietato dall'articolo R412-6-1 e punito con una multa di 135 euro e la perdita di tre punti. O ancora creare rallentamenti ingiustificati che ostacolano la circolazione che in Francia viene punito ai sensi dell'articolo R412-7 con una multa di 135 euro. Questa notizia interessa due volte gli automobilisti italia. La prima perché le recenti norme sulla reciprocità delle sanzioni all'interno della Eu potrebbero comportare ad un automobilista italiano che si trovasse in un'analoga situazione non solo l'ammenda ma anche la perdita dei punti. E la seconda perché questa notizia sarà sicuramente di stimolo per le Autorità affinché venga risolto anche in Italia il problema dei selfie e dei video realizzati mentre si guida.