Multe più alte per chi non paga sosta nelle strisce blu. Introdotte a Torino con le modifiche del nuovo Codice della Strada

Entrano in vigore anche a Torino le nuove sanzioni per violazioni sulla sosta a pagamento introdotte dalle modifiche del nuovo Codice della Strada. Nello specifico la multa da 42 euro per il mancato pagamento delle strisce blu viene maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un'intera giornata in base alle tariffe orarie applicate belle diverse zone della città. Inoltre, per il biglietto scaduto non vale più la regola dei 15 minuti concessi se si è pagata almeno un'ora con voucher o parcometro, ma sono previste diverse casistiche.

Fino al 10% del tempo per cui si è pagato si è in tolleranza e non si riceve la sanzione, se invece il biglietto è scaduto da un tempo superiore al 10% e fino al 50% del tempo per cui si è pagato la sanzione sarà di 21 euro maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un'intera giornata. Se il biglietto è scaduto da un tempo superiore al 50% del tempo per cui si è pagato la sanzione sarà di 42 euro maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un'intera giornata. Resta sempre valida la regola della riduzione del 30% per chi paga il preavviso entro 20 giorni dalla data di emissione della multa.