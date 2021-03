Muore travolto dalla propria auto, vittima un 67enne. Si era fermato per controllare un guasto

BRESCIA - -Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato travolto dalla propria auto che aveva parcheggiato per controllare la presenza di un guasto al motore. È accaduto a Bagolino, in provincia di Brescia. L’uomo era sceso dalla macchina per controllare l’origine di un malfunzionamento: quando ha aperto il cofano, il mezzo è però partito improvvisamente, investendolo in pieno e trascinandolo per alcuni metri.