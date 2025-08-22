Museo delle auto da film mette all'asta 60 veicoli. Auto originali e riproduzioni fedeli in vendita per chiusura

Il museo Rodz and Bodz, specializzato in auto da cinema e noleggio di scenografie, chiude i battenti e mette all'asta la sua collezione di veicoli e cimeli. Oltre 60 automobili provenienti da film e serie TV, insieme a centinaia di memorabilia, saranno venduti nel corso di due giornate di aste in programma oggi e domani a Englewood, alla periferia di Denver. Il fondatore Zack Loffert, che aveva aperto il museo nel 2021 dopo anni di attività come noleggiatore di oggetti di scena, punta a riaprire in futuro in una nuova location. Il catalogo della vendita, curata da Kraft Auctions, comprende sia esemplari realmente utilizzati nei set sia repliche fedeli.

Tra i pezzi più attesi figurano la Ford Gran Torino del remake 2004 di Starsky & Hutch, l'auto del film 'I Flintstones' del 1994, l'ambulanza dei Ghostbusters del 2016 e la Chevrolet Blazer della serie 'Stranger Things'. Non mancano inoltre riproduzioni delle prime auto di 'Fast & Furious' e il celebre van di 'Scemo & + Scemo'. Il primo giorno d'asta sarà dedicato a insegne, pompe di benzina e oggetti da collezione, mentre il secondo vedrà protagonista la parte di auto, camion e veicoli di scena. In totale saranno battuti 463 lotti, con possibilità di partecipare di persona o online.