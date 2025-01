Il Museo dell'auto giapponese di Toyota supera gli 8 milioni di visitatori. Traguardo raggiunto in 35 anni

Il Museo dell'auto giapponese di Toyota ha raggiunto il significativo traguardo di 8 milioni di visitatori. Il target è stato raggiunto in 35 anni dall'apertura, avvenuta nell'aprile del 1989 per festeggiare i 50 anni di attività del Gruppo delle Tre Ellissi. Per celebrare l'evento, i responsabili della struttura di Nagakute che misura 46.700 metri quadrati e che fra auto e cimeli espone oltre 4.000 pezzi, hanno deciso di regalare una passerella speciale a due vetture sportive storiche che hanno nel nome proprio nel numero otto un elemento distintivo: la Toyota Sports S800 e la Honda S800. Inoltre, per otto giorni, dal 18 al 26 gennaio, verrà offerto un riconoscimento speciale e tanto di pergamena alle prime cento famiglie in visita. Prodotta dal 1965 al 1969 in oltre 3.131 esemplari, conosciuta con il nomignolo di Hachi (otto), la Toyota Sports S800 è stato il primo modello sportivo del Costruttore.

Lunga 3.580 mm, disegnata da Shozo Sato e da Tatsuo Hasegawa, questa compatta coupé di appena 580 kg di peso era equipaggiata con un motore bicilindrico a doppio carburatore, inizialmente di 700 poi di 800 cc (rispettivamente di 24 e 45 Cv di potenza massima) e vantava una trasmissione sulle ruote anteriori e un cambio a 4 rapporti. Datata 1967, la Honda S800 era una spider altrettanto compatta che fu prodotta sino al 1970 in 752 esemplari, cui vennero affiancate anche 242 unità con carrozzeria coupé. Progettata per competere con Triumph Spitfire, Datsun Fairlady e Fiat 850 Spider, misurava 3.335 mm di lunghezza e pesava 782 kg. Il suo motore a quattro cilindri di 791 cc erogava 70 Cv a 8.000 giri.