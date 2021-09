Musica e mobilità sostenibile: Seat conquista Verona con i Music Awards

VERONA - È targato Seat l’evento che ha segnato il ritorno dei grandi appuntamenti musicali in presenza dopo quasi 18 mesi di sedie vuote e spalti deserti. La casa spagnola – o meglio la sua filiale nazionale – lega infatti da tre anni il proprio nome alla manifestazione non a caso battezzata Seat Music Awards che raduna e premia i principali protagonisti della stagione musicale.

Due serate per un’autentica parata di star che ha emozionato ed entusiasmato il pubblico televisivo (Rai 1 ha “incassato” uno share del 20%), ma soprattutto i 6.000 spettatori convenuti nell’incomparabile scenario dell’Arena di Verona. Un numero contingentato perché la pandemia è ancora in agguato, ma comunque superiore alle possibilità di qualsiasi teatro convenzionale.

La partnership musicale non ha impedito neanche quest’anno alla Seat di mostrare concretamente i progressi della sua strategia di trasformazione da “semplice” costruttore di automobili a fornitore di soluzioni di mobilità a tutto campo, consentendo a Vip e invitati di scoprire le attrattive più nascoste della romantica (e bellissima) patria di Giulietta e Romeo utilizzando le più recenti proposte di micro-mobilità individuale del sub-brand Seat Mó.

Se nel 2020 era stata la volta dell’eKickScooter 65, monopattino elettrico con 65 km di autonomia, quest’anno è toccato a un altro scooter che tale è non solo nel nome, ma anche nella sostanza. Il Seat Mó 125 può infatti portare un passeggero oltre al pilota, raggiunge i 95 km orari e impiega 3,9 secondi per raggiungere i 50 km orari con partenza da fermo.

Merito del brillante motore elettrico da 12 cv alimentato dalla batteria da 5,6 kWh facilmente asportabile e trasportabile come un trolley (pesa 40 kg e ha le ruote) per agevolarne la ricarica da una normale e diffusa presa Schuco. Per recuperare la piena autonomia (137 km) si impiegano da 6 a 8 ore al costo di circa un euro.

Facile da usare anche per chi non ha grande dimestichezza con le due ruote, regala a piene mani tanta tecnologia “automobilistica” (è pur sempre un prodotto Seat), dai fari a Led alla scelta fra le modalità di guida Eco, City e Sport. Non manca neppure la retromarcia che richiede molta sensibilità con la manopola dell’acceleratore, ma agevola le manovre in spazi ristretti con un mezzo che pesa 152 kg.

Il listino di 6.750 euro può scendere fino a 4.320 grazie alla combinazione tra l’offerta promozionale e il contributo statale previsto a fronte della rottamazione di un motociclo di categoria L. Seat ha previsto anche una formula finanziaria senza anticipo e pagamento di 48 mensilità da 99 euro.