Mustang Bullit alla conquista dell’Isola di Man sulle strade del mitico Tourist Trophy

ROMA - Sicurezza e compatibilità ambientale dominano lo scenario dell’automotive. Giusto così. Ma i due capisaldi della modernità possono essere vissuti anche evitando gli integralismi che penalizzano valori tradizionali come la passione per le auto ad alte prestazioni e le strade che regalano autentico piacere di guida. E’ con questo spirito che Ford ha affidato al giornalista inglese Steve Sutcliffe (cinquantenne ex pilota di buon livello nella categoria Turismo e protagonista del nono episodio della serie dedicata alle strade più belle d’Europa) una grintosissima Ford Mustang Bullitt (motore V8, 5.0 litri, 460 cv, 529 Nm) per una esibizione adrenalinica sull’incredibile Mountain Road dell’isola di Man.

Una scelta coraggiosa, che ha portato la leggendaria sportiva americana lì dove si svolge ogni anno il Tourist Trophy, autentico festival del motorsport che per oltre due settimane coinvolge milioni di fan attirati dall’esibizione dei migliori motociclisti lungo il circuito stradale più difficile e suggestivo del mondo. In questo caso, come detto, la protagonista dello show aveva quattro ruote e non due. Ma la guida lungo le strade dell’isola di Man ha riservato ugualmente spettacolo ed emozioni: lì, infatti, molti tratti non sono ancora imbrigliati dai limiti di velocità e la guida con un’auto ad alte prestazioni, in uno scenario che non trova riscontri nel resto del mondo, può rappresentare davvero un’esperienza unica.

«Immaginate le classiche autostrade, aggiungete colline e curve, eliminate la doppia corsia… Una singola carreggiata con viste fantastiche: ecco i percorsi che vi troverete avanti su quest’isola, assolutamente fantastici» ha raccontato Sutcliffe. E ha aggiunto: «Mountain Road è un luogo assolutamente incredibile dove guidare. È epico, unico nel suo genere».

Racconti che sanno un po’ di leggenda rivelano che dalla cima della montagna è possibile vedere i quattro i Paesi che compongono il Regno Unito: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. E indipendentemente dall’opportunità di guidare alle velocità più estreme, spesso l’istinto è quello di rallentare per godersi l’incredibile scenario, così come l’ospitalità locale.

Per il giornalista-pilota inglese l’esibizione lungo il percorso del Tourist Trophy al volante della Mustang Bullitt è stata la nona di una serie che lo ha visto sempre al volante di tutti gli esemplari della gamma Ford Performance, dalla splendida Ocean Road in Norvegia (con la supercar Ford GT) alla suggestiva Campocatino, in Italia (con la piccola Fiesta ST). «La Mountain Road – fa sapere la Ford – è stata valutata per scenario, cibo, enogastronomia e “fattore di brivido”, e ha raggiunto il punteggio complessivo più alto dell’intera serie».

Merito del successo lo si deve, ovviamente, anche all’auto protagonista dello show lungo la Mountain Road dell’Isola di Man, ovvero la Mustang Bullitt, che nel 2018 ha celebrato il 50° anniversario del leggendario film con Steve McQueen. L’auto – vale la pena ricordarlo – si distingue non solo per il succitato motore V8 5.0 litri da 460 cv appositamente modificato (Open Air Induction System, collettore di aspirazione, corpi farfallati da 87 mm, calibrazione specifica del modulo di controllo del powertrain), ma anche per la speciale verniciatura Dark Highland Green e per una serie di dotazioni e dettagli come le sospensioni elettroniche MagneRide, l’impianto di scarico Active Valve Performance Exhaust, i cerchi in lega da 19”, le pinze freno rosse, l’impianto audio B&O play da 1.000 Watt con 12 diffusori, la strumentazione digitale con display da 12”, l’infotainment Sync 3, i sedili sportivi Recaro di pelle nera con cuciture verdi, cromature e badge sparsi qua e là ad impreziosire l’insieme.

All’Italia sono stati destinati 68 esemplari di questa serie speciale della Ford Mustang, messi in vendita al prezzo di 57.400 euro (contro i 45.000 della GT standard).