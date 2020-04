Mustang, buon compleanno alla sportiva più venduta al mondo per il 5° anno consecutivo

ROMA - Buon compleanno Mustang, buon compleanno alla sportiva più venduta al mondo per il quinto anno consecutivo, al mito americano che dal 2015 è diventato globale vendendo da allora 633mila unità, una parte consistente delle oltre 10 milioni prodotte dal 1964.

Fu infatti in quell’anno che la Ford, per andare incontro ad una nuova clientela, creò una pony car. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c’era una generazione di giovani americani con le tasche piene desiderosa di guidare auto diverse da quelle dei propri padri. Questa fu l’intuizione di un giovane manager di origine italiana destinato ad una luminosa carriera, Lee Iacocca. La Mustang fu presentata al New York World’s Fair del 1964, dapprima con carrozzeria cabriolet, e fu subito boom grazie allo stile, le prestazioni e, soprattutto, alla sua accessibilità, caratteristica che ne determina ancora oggi il successo.

Il primo motore era un V4 derivato dalla Taunus venduta in Europa, ma presto arrivarono un 6 cilindri, il V8 e, alla fine del decennio, le prime versioni sportive Mach 1, Boss e Cobra frutto della collaborazione con Carrol Shelby, personaggio fondamentale per lo sviluppo della GT40, l’auto che avrebbe vinto la 24 Ore di Le Mans ininterrottamente dal 1966 al 1969. La Mustang si era così trasformata da pony car a muscle car. Oggi in Italia è disponibile con il motore 4 cilindri 2.3 da 291 cv con cambio automatico a 10 rapporti e il V8 5 litri con cambio manuale a 6 rapporti da 449 cv, con carrozzeria coupé e cabriolet.

C’è anche la Bullit da 460 cv, la versione che commemora la leggendaria GT390 Fastback guidata da Steve McQueen del film Bullitt. In Nordamerica esistono anche le più potenti GT350 e la GT350R, dotate di motore V8 5.2 con albero “piatto” da 526 cv che gira oltre gli 8.000 giri/min, e la GT500 che, con la stessa unità sovralimentata con compressore volumetrico, ha addirittura 760 cv e 847 Nm di coppia. Tutte hanno il cambio manuale e sono marchiate con il Cobra di Shelby. Nel 2019 le Mustang vendute sono state 102.090 delle quali 9.900 in Europa con un aumento del 3%.

L’ultimo atto di una saga che dura ormai da 56 anni è la Mustang Mach-E, la prima Mustang con carrozzeria crossover ed elettrica e, ancora una volta, i segni distintivi sono lo stile inconfondibile e le prestazioni, ma ad un prezzo accessibile: si parte da poco più di 49mila euro con un’autonomia che va da 450 a 600 km. Insomma, un’altra Mustang, ma sempre Mustang per affrontare il futuro con la forza di un grande passato.