Mustang Mach-E, arriva il Suv coupè elettrico di Ford. Linee muscolose e prestazioni super

ROMA - Erano gli anni 60 quando nacque la prima Mustang, sportiva di razza, bella e possibile, che conquistò la scena grazie alle scelte coraggiose di Lee Iacocca, all’epoca vice presidente di Ford ispirato da una incrollabile fiducia in un’idea apparentemente bislacca, fondata sul concetto che Ford non avrebbe creato una macchina in cerca di un mercato, in quanto c’era un mercato in cerca di un’auto. Era il mercato americano dell’epoca (1964), sul quale la Mustang di prima generazione, una vera e propria piccola muscle car, venne lanciata al prezzo (accessibilissimo) di 2.369 dollari. Per tutti fu un’autentica sorpresa, e infatti la campagna di lancio puntò sul claim “The Unespected”, l’inattesa. Da allora la sportiva americana s’è affermata – attraverso sei generazioni e decine di serie speciali - come uno dei prodotti più venduti dell’industria automobilistica mondiale. E oggi, a distanza di quasi 60 anni, è in preparazione il lancio commerciale della prima Mustang elettrica, la Mach-E, super-Suv a emissioni zero destinato a ricalcare le orme della progenitrice. Rispetto alla quale – vale la pena sottolinearlo – parte in condizioni assai simili: oggi come allora c’è un mercato che l’aspetta, quello emergente del full electric.

Le prime consegne in Italia sono previste entro aprile, con prezzi a partire da 49.900 euro (per la entry level a trazione posteriore e batteria standard); qualcosa in più (56.750 euro) costeranno sia la versione Extended Range (sempre con trazione posteriore) sia quella con trazione integrale, ma con batteria normale. Per l’integrale con extendend range si sale invece a 66.850 euro, mentre sono andati già a ruba i pochi esemplari First Edition ordinati al buio, a 71.000 euro, da fedelissimi clienti Ford.

L’auto è un Suv-Coupé a ruote alte, riconoscibile come una Mustang grazie ad elementi caratteristici come il cofano, i fianchi scolpiti e le luci di coda a tre barre. I fari anteriori sono a Led, la linea è aggressiva quanto equilibrata, le misure proporzionate: 4.713 mm la lunghezza, 1.881 la larghezza, 1.625 l’altezza. 5 i posti, vano bagagli da 402 a 1.420 litri, più un surplus di 81 litri nel cofano anteriore.

La trazione, come detto, può essere integrale o posteriore e sono sempre assicurati prestazioni brillanti e comodi viaggi non condizionati dall’ansia di ricarica. Più in dettaglio, nella versione extended range la nuova Mustang assicura fino a 610 km di autonomia; ma sia con 288 celle e 68 kWh, sia nella variante ad autonomia estesa (376 celle e 88 kWh) la batteria agli ioni di litio è collocata in posizione centrale tra gli assi e sotto il pianale, in modo da tenere il baricentro basso.

La Mach-E con trazione posteriore sviluppa 269 cv con batteria standard, 294 cv con la extended range e 430 Nm di coppia per un’accelerazione 0-100 km/h da 6,1 a 6,2 secondi; la Mach-E AWD sviluppa 269 cv con batteria standard, 351 cv con l’extended range e 580 Nm di coppia per un’accelerazione 0-100 da 5,1 a 5,6 secondi; la First Edition con trazione integrale e batteria extended range sviluppa 351 cv/580 Nm e assicura un’accelerazione 0-100 km/h in 5,1 secondi; la top di gamma Mach-E GT AWD extended range (attesa per fine anno) svilupperà 487 cv/860 Nm assicurando un’accelerazione 0-100 in 3,7 secondi!

Rispetto alle Mach-E destinate agli USA, quelle importate in Europa prevedono impostazioni diverse per sospensioni, molle, barre antirollio, sterzo e motore stesso. Su tutte, invece, il sistema di trazione integrale applica la coppia in modo indipendente alle ruote anteriori e posteriori, per una migliore accelerazione e tenuta. I motori ad alta efficienza garantiscono, come detto, fino a 610 km di autonomia nella versione a trazione posteriore e fino a 540 km nella versione a trazione integrale. La funzione Intelligent Range, inoltre, elimina qualsiasi preoccupazione sull’autonomia, poiché stima quella residua in base al comportamento di guida e al meteo previsto, sfruttando anche la connettività.

Ricaricare la Mustang Mach-E a casa è semplice come ricaricare un telefono: basta collegarla a una presa domestica utilizzando il cavo universale fornito con l’auto. Ciò detto, utilizzando una normale presa a corrente alternata si possono incamerare al massimo 11 kw/ora, mentre a una presa superfast (150 Kw/ora) si può fare un pieno d’energia in poco meno di un’ora. Tra gli optional, la Casa offre una wallbox, gestibile anche da remoto, grazie alla quale si possono ridurre i tempi di ricarica. La Much-E offre tecnologie d’avanguardia anche in altri campi, a cominciare dal sistema che consente di aprire l’auto senza chiave, utilizzando lo smartphone. Non mancano, inoltre, il park-assist e i più diffusi sistemi di guida assistita.