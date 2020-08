Mustang Mach-E, con B&O è tutto un altro sound. Suv elettrico avrà un sistema audio innovativo anche nel design

ROMA - Ricreare un ambiente adatto anche all'ascolto della propria musica preferita. E' uno degli obiettivi che si sono posti i designer alle prese con gli interni del SUV elettrico Mustang Mach-E e che si sono affidati per l'occasione al 'sound' firmato B&O. La ricerca della dimensione corretta per il suono all'interno della nuova Mustang si è basata sul cosiddetto human-centric design di Ford che ha contribuito all'ideazione di un cruscotto dominato per un terzo dal sistema audio, eleggendo Mustang Mach-E a primo modello di Ford a dare tale importanza alla tecnologia del sound. Il tessuto Heathered Grey sviluppato appositamente per l'occasione, che nasconde i tweeter montati sul cruscotto, riproduce l'aspetto e le sensazioni dei rivestimenti degli iconici amplificatori dell'azienda danese, aggiungendo in robustezza necessaria per l'uso in un veicolo. Il subwoofer installato utilizza la forma dell'abitacolo per la modulazione dei bassi, oltre a pesare circa la metà di un subwoofer tradizionale e ad occupare l'80 per cento di spazio in meno.

Il risparmio di peso è tra le misure adottate dall'Ovale Blu per permettere a Mustang Mach-E di raggiungere un'autonomia di 600 km (WLTP) nella configurazione a trazione posteriore. "Lo human-centric design - ha commentato Amko Leenarts, Design Director di Ford of Europe - si concentra su tutti i sensi. Il suono è parte integrante della vita delle persone ed è diventato parte integrante del nostro design, sia che si tratti di comunicazioni telefoniche o di esperienze musicali". Ispirandosi all'esperienza sonora B&O a bordo di Mustang, gli ingegneri acustici ne hanno rielaborato le caratteristiche acustiche per creare un'esperienza di ascolto simile. I veicoli elettrici, pur essendo più silenziosi, grazie alla mancanza di rumore tipica del motore tradizionale fanno emergere nuove rumorosità che solitamente non vengono percepite.

Gli ingegneri hanno superato il problema sfruttando le opportunità di un abitacolo silenzioso, preservando le elevate prestazioni dei bassi e mantenendo la purezza dei suoni. Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang, è uno dei 18 nuovi modelli elettrificati introdotti dall'Ovale Blu nell'ambito dell'impegno che Ford ha preso di avere una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa, entro la fine del 2021.