MV Agusta, ecco "Rapido Serie Oro" il monopattino di Schiranna. Con livrea ispirata a moto Serie Oro, già in vendita online

Si chiama Rapido Serie Oro il nuovo monopattino elettrico firmato MV Agusta e primo a portare i colori della casa di Schiranna. Dopo il lancio di AMO, la prima bici elettrica a marchio MV Agusta, Rapido nasce con l’obiettivo di incrementare l’offerta di e-mobility dell’azienda, per una clientela ‘urban’ in cerca di un mezzo affidabile e piacevole per spostarsi in città. Inspirata ai modelli Serie Oro del marchio, questa versione di Rapido si presenta in una livrea nero/oro/rosso e vanta l’impiego di materiali avanzati e di tecnologie e-mobility di ultima generazione, partire dal telaio in lega di magnesio, con ruote ‘fat’ tubeless 10«, freni a disco idraulici, motore 48V 500W per una coppia fino a 24Nm e 50km abbondanti di autonomia.

Rapido può affrontare salite fino a 14° e offre la scelta tra 4 modalità di guida: Pedestrian, Eco, Comfort e Sport+. Il cruscotto LCD 4 pollici, poi, funge da pannello di controllo e tachimetro, collegandosi allo smartphone attraverso la sua app dedicata. »Usiamo la stessa cura e la stessa attenzione che si trovano tradizionalmente nelle nostro moto - ha detto Ratmir Sardarov, a capo della divisione e-mobility del Gruppo MV Agusta - nella realizzazione delle nostre bici e dei nostri monopattini elettrici. La struttura della nuova società è tale da favorire lo scambio di competenze e know-how tra le due aziende ad ogni livello, dal design alla linea di montaggio. In questo senso possiamo dire che MV Agusta è anche Art of E-Mobility«. Rapido Serie Oro sarà disponibile alla vendita sui canali online da subito, e successivamente si potrà acquistare anche attraverso la rete dei concessionari ufficiali MV Agusta. Il prezzo di vendita raccomandato è di 999 euro, mentre fino a Natale, o fino ad esaurimento scorte, si potrò acquistare al prezzo promozionale di 849 euro.