Mytaxi sbarca a Napoli. Dopo Milano, Roma e Torino la multinazionale del trasporto pubblico si espande in Italia

NAPOLI - Un taxi? Basta un clic sullo smartphone. Mytaxi è anche a Napoli. Dopo le principali capitali europee, dopo Milano, Roma e Torino ecco Napoli. La multinazionale del trasporto pubblico, di cui è parte la Mercedes attraverso la Daimler Servicies GmbH, sta facendo passi da gigante. Nata nel 2009 ad Amburgo oggi già conta centomila taxi in servizio e oltre 10 milioni di passeggeri trasportati. Un colosso, dunque, che arriva a Napoli attraverso una delle realtà cittadine più radicate, il Napoli Calcio. Partner dell'iniziativa, infatti, è la Società Sportiva Calcio Napoli, di cui mytaxi è diventato Official Mobility Partner.

Barbara Covilli, general manager di Mytaxi Italia non ha dubbi: «Anche a Napoli Mytaxi sarà un successo come lo è in tutte le città italiane dive lavoriamo. Da oggi anche a Napoli è possibile scaricare gratuitamente mytaxi, l'App per i taxi leader in Europa, richiedere in pochi click il proprio taxi con licenza via smartphone, seguirne il tragitto in tempo reale, pagare tramite App e ricevere direttamente via mail la ricevuta della corsa. Siamo davvero felici - ha sottolineato - di lanciare ufficialmente la nostra App anche in una città che ci ha accolto da subito con grande entusiasmo e dove possiamo contribuire a combattere l'abusivismo nel trasporto pubblico. Mytaxi, infatti, registra al proprio servizio esclusivamente tassisti del Comune di Napoli in possesso di regolare licenza».

E poi il calcio. La decisione di puntare sulla squadra di calcio che è così amata. «Siamo, inoltre, molto orgogliosi - ha aggiunto - della partnership siglata con il Calcio Napoli, una collaborazione all'insegna dell'amore e della passione per il proprio territorio, di cui la squadra è attore protagonista da oltre 90 anni».

Un rapporto diretto e autentico. Lo ha sottolineato Serena Salvione, head of international business development della Calcio Napoli: «Siamo felici di poter accogliere Mytaxi , azienda internazionale ed innovativa, tra i nostri partner. Per il suo arrivo a Napoli, Mytaxi ha scelto di legarsi ai nostri colori e alla nostra maglia che rappresentano l’essenza e l’identità della città stessa». A fare gli onori di casa il testimonial di Mytaxi a Napoli, il calciatore Simone Verdi. «Sono molto felice di essere il protagonista del lancio di mytaxi a Napoli - ha detto l'attaccante azzurro -. Vivendo qui solo da pochi mesi, mytaxi mi aiuterà tantissimo a scoprire ancora meglio la città. E sono certo che anche i nostri tifosi ed i tanti turisti che ogni anno Napoli accoglie non potranno farne a meno». Fino all'8 dicembre, infatti, utilizzando il voucher Verdi, Mytaxi offrirà a tutti i clienti il 50% di sconto su una corsa pagata tramite App a Napoli. Basterà registrarsi al servizio, selezionare un metodo di pagamento via app e inserire il codice "Verdi" nella sezione “Buono” del proprio profilo.