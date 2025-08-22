N, il marchio sportivo Hyundai votato al divertimento alla guida. Punta alle performance su pista e nell'uso quotidiano

Nè il marchio sportivo Hyundai nato nel 2015 e che, in dieci anni, si è affermato come una realtà in grado di offrire automobili performanti e adatte sia per la pista che per la strada. I segreti del marchio N stanno appunto nel suo nome, la lettera N che assume un doppio significato: da un lato Namyang, sede del centro globale di ricerca e sviluppo di Hyundai in Corea del Sud, dove nascono le idee, si sviluppano le tecnologie e prendono forma i modelli negli oltre 3,3 milioni di metri quadrati di strutture e piste di prova.

Dall'altro lato, invece, N rievoca il leggendario Nürburgring Nordschleife, sede dello Hyundai Motor European Technical Center, dove ogni modello N viene testato e perfezionato in condizioni estreme, con sessioni di messa a punto che trasformano ogni prototipo in una vettura pronta per elevate performance. Oltre al nome, anche il logo N ha dei richiami significativi; infatti, è la rappresentazione grafica di una chicane, simbolo di dinamica e precisione.

Grazie alla presenza della divisione motorsport all'interno del marchio Hyundai, N può attingere da lì. Infatti, i suoi modelli sono sviluppati a partire dall'esperienza nelle competizioni internazionali come WRC e TCR, campionati che rappresentano un banco prova per le tecnologie utilizzate poi nel primo equipaggiamento. Un anno fondamentale per il marchio N è stato il 2024, quando è entrato in una nuova fase della sua storia: l'elettrificazione, un cambiamento che riflette l'impegno globale del marchio verso una mobilità a zero emissioni entro il 2035, senza rinunciare all'anima sportiva.