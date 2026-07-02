Nalli (Suzuki Italia): «Avanti anche con carburanti alternativi. Solo una parte della futura motorizzazione sarà elettrica»

In occasione della presentazione della e-Vitara, prima auto full electric di Suzuki commercializzata nel nostro paese, il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, ha tenuto a dire che “pur sapendo che una parte della futura motorizzazione sarà elettrica, non vengono trascurate le tecnologie oggi dominanti che i clienti ancora ci chiedono. In Europa – ha aggiunto il manager – la sfida è difficile anche per l’incertezza delle norme, nel resto del mondo utilizziamo già soluzioni come la benzina sintetica, il bio-metano e l’idrogeno”.

Per gli appassionati di fuoristrada e utilizzatori dell’auto su neve, fango o sterrato, la Suzuki e-Vitara 4x4 assicura dotazioni hi-tech che regalano sicurezza anche in condizioni difficili. Tra queste l’Hill Hold Control, sistema che in fase di partenza su pendenze in salita impedisce al veicolo di arretrare per circa due secondi, offrendo il tempo necessario per passare dal pedale del freno a quello dell’acceleratore in sicurezza. Utile anche l’Hill Descent Control, che controllare automaticamente la velocità del veicolo in discesa intervenendo sui freni (ruota per ruota).

La e-Vitara è dotata di “fari intelligenti”, capaci di passare da abbaglianti ad anabbaglianti automaticamente se l’auto circola in aree ben illuminate e la strada è libera. La funzione è attiva solo di notte a velocità superiori a 15 km/h, con modalità “Auto” selezionata. Tra 15 e 30 km/h vengono utilizzati abbaglianti a bassa potenza; oltre i 30 km/h sono attivati abbaglianti ad alta potenza. Durante la guida ad alta velocità, oltre 95 km/h circa, l’angolo d’illuminazione viene leggermente rialzato per migliorare la visibilità.