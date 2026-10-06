Napoli, inaugurata la Rotonda Mennato Boffa: omaggio al pilota napoletano che vinse il Gran Premio di Posillipo

Quando Napoli era una città da Gran Premio il suo campione si chiamava Mennato Boffa. Era il re degli autoricambi, ma soprattutto il numero uno dei piloti napoletani negli anni ruggenti, dal dopoguerra ai sessanta. Nato a Benevento (il 23 dicembre 1929, dichiarato all’anagrafe il 4 gennaio 1930) ma napoletano d’adozione (vi morì il 28 settembre 1996), non era mai diventato pilota professionista, ma Enzo Ferrari gli affidò più d’una volta una macchina ufficiale e indimenticabili sono state le sue imprese al volante di auto delle categorie più disparate. Leggendarie le imprese al volante delle Maserati della categoria Sport, in particolare la mitica Birdcage con la quale vinse ovunque, su strada e in pista.

Da privato provò a cimentarsi persino in Formula 1, mettendosi in luce al volante di una Copper-Climax, ma senza troppa fortuna. Fu invece due volte campione italiano nella categoria Sport, ma soprattutto fu straordinario protagonista del Gran Premio di Napoli, indimenticabile evento svoltosi sul circuito stradale di Posillipo tra il 1934 e il 1962, 20 edizioni (con l’interruzione del periodo bellico) che ogni anno proponevano, e ancora oggi ne risuona l’eco… il paragone con Montecarlo: meglio le stradine del principato o quel magnifico saliscendi tra il Viale Virgiliano, la discesa della Gaiola, le salite di via Boccaccio e via Pascoli fino alla vertiginosa discesa di via Manzoni?

Il ricordo di quei tempi e le gesta dell’unico pilota napoletano impostosi nel Gran Premio di casa – era la domenica del 15 maggio 1960, Boffa guidava una WRE-Maserati - hanno animato la cerimonia svoltasi alle 10 del mattino di martedì 6 ottobre proprio nel cuore di quello che fu il circuito del Gran Premio Napoli. Alla presenza del vicesindaco della città partenopea, Laura Lieto, è stata inaugurata infatti la Rotonda Boffa. Una targa in marmo è stata sistemata al centro di quel tratto di strada che si trovava proprio nel cuore del circuito di Posillipo, un toboga di 4,1 chilometri fino al 1957, poi ridotto a 2,5 per motivi di sicurezza.

“È una bellissima giornata per la nostra città, che cade in un anno speciale in cui Napoli è capitale europea dello Sport. Con questa intitolazione celebriamo l’automobilismo, una disciplina che forse da tempo attendeva un nuovo spazio” ha detto la rappresentante dell’amministrazione comunale alla presenza di una piccola folla di esponenti del motorsport e, soprattutto, della famiglia Boffa, con anziani e bambini fino alla quarta generazione.

In prima linea i figli di Mennato, Vito e Luisa. Quest’ultima, apprezzata direttrice d’orchestra, ha pronunciato un breve discorso manifestando gratitudine per l’amministrazione comunale e regalando un sorriso nel dire che “chi sale sulla collina di Posillipo incontra poeti a ogni svolta, Virgilio, Petrarca, Manzoni, Boccaccio… una toponomastica solenne, da biblioteca a cielo aperto, e in mezzo a tanta lirica da oggi sbuca una rotonda intitolata a un pilota! Comprendo lo stupore. Immagino che qualcuno, nel leggere, si aggiusterà gli occhiali davanti alla targa e si chiederà se per caso non si sia perso un canto… ma le città si raccontano attraverso i nomi che scelgono, e Napoli, qui, ha scelto la voce dei suoi poeti, e oggi aggiunge una strofa che nessuno si aspettava, con tanto di motore”.

Agli applausi della piccola folla di cittadini, in gran parte nostalgici del tempo che fu, Luisa Boffa ha replicato rivelando che suo padre “fino all’ultimo sperò che il Gran Premio di Napoli sul circuito di Posillipo potesse tornare, che queste strade tornassero a incendiare gli animi degli appassionati. Lo sperò in particolare negli ultimi mesi della sua vita, breve e intensa come un giro lanciato, e io lo rivedo ancora, con quello sguardo di chi ha già la curva successiva negli occhi. Sono trascorsi trent'anni. Quel desiderio non se n'è mai andato da questo luogo: ha semplicemente aspettato, con la pazienza di chi sa che prima o poi si riparte”.

Parole suonate come un augurio per Enzo Rivellini, nipote di Mennato Boffa e organizzatore del Napoli Racing Show, evento motoristico lontano anni luce da quello che fu il Gran Premio degli anni d’oro, ma al quale va riconosciuto il merito di aver rilanciato lo spettacolo dei motori in città, con l’allestimento di una kermesse sul lungomare che a novembre (dal 27 al 29) vivrà la quarta edizione tenendo viva la passione per uno sport che mira a riproporsi ai massimi livelli in un futuro tutto da scrivere.

“L’intitolazione a Boffa – ha detto Rivellini – è un riconoscimento non solo a un pilota ma a tutto il mondo dell’automobilismo napoletano, piloti, preparatori, meccanici, ricambisti, officine, artigiani e imprenditori che per decenni hanno creato lavoro, competenze, passione e benessere per la città. Ma questa intitolazione – ha aggiunto – deve essere anche un punto di partenza. Dopo la grande vetrina dell’America’s Cup e il nostro Racing Show, Napoli deve continuare a puntare su grandi eventi internazionali. Il prossimo obiettivo può essere una tappa del Mondiale di Formula E, successivamente si potrà cominciare a creare le condizioni per portare a Napoli la Formula 1. Un sogno? Certamente. Ma i grandi progetti cominciano sempre da una visione. E se un giorno questo sogno diventasse realtà, dovrebbe chiamarsi Gran Premio del Mediterraneo”.