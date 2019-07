Nardò Tecnichal Center, riaprono Pista Circolare e quella Dinamica Auto. Investiti 35 mln euro per ristrutturazione

NARDO'- Rieccola. Più tecnica e sicura che mai. L’iconica pista circolare di Nardò è ancora impregnata del nuovo asfalto, solo l’ultimo step di un rinnovamento complessivo che Nardò Technical Center e Porsche hanno completato in sette mesi. Un lavoro straordinario che ha riguardato sia la pista circolare che la pista dinamica auto: sono stati spesi 35 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione.

Da quando Porsche è arrivata in Puglia (2012) e ha puntato sullo sviluppo strategico del Nardò Technical Center, gestito dal 2012 da Porsche Engineering Group GmbH - società di servizi di ingegneria con sede a Weissach (Germania) - il rinnovamento dell’impianto non si è mai fermato con investimento rilevantissimi che hanno riguardato tutte le 22 piste, le officine, i centri di sviluppo tecnologico, la connettività, la sicurezza. Ora l’impianto di Nardò, con l’entrata in funzione della pista circolare e della pista dinamica auto è già diventata punto di riferimento per i test di tutte le maggiori case automobilistiche al mondo. E Porsche è molto fiera di questo traguardo: l’impianto sarà il punto di riferimento del prestigioso marchio e di tutto il gruppo Volkswagen per i test finali della guida autonoma, per lo sviluppo delle più moderne tecnologie legate all’automotive. E proprio per essere adeguati al salto tecnologico di domani e dopodomani i lavori effettuati sono stati ciclopici: le piste sono tutte servite da impianti di connessione di ultimissima generazione, così come le officine, gli uffici etc. Insomma l’intero parco del Nardò Technical Center è una fortezza tecnologica dove qualunque tipo di strumento fotografico è bandito per garantire la massima privacy alle case che qui testano le auto che vedremo tra due o tre anni.

Piste per auto, camion, moto, fuoristrada. Percorsi per testare rumorosità e ammortizzatori, il consumo dei pneumatici, la connettività e quant’altro legato al mondo della mobilità terrestre.

Il fiore all’occhiello, naturalmente, è l’anello perfettamente circolare lungo 12,6 chilometri. Una pista a tre corsie più quella di emergenza e i raccordi che fa del Nardò Technical Center, uno dei complessi di sviluppo dell’automotive più completo al mondo. Inclinazione perfetta (22,5 gradi la parte più alta) Su questo anello si può guidare a oltre trecento chilometri all’ora senza accorgersi di essere in curva. E quando tutte le nuove Porsche sono arrivate in parata dopo il taglio del nastro è stata netta la sensazione che è qui che Porsche farà testare i nuovi modelli ai suoi clienti più affezionati. Lo scatto bruciante delle auto subito dopo il brindisi, ha confermato anche che sulla posa del nuovo asfalto è stato fatto un lavoro eccezionale. Pensate, uno strato unico, compatto, perfettamente livellato: per posarlo è stata utilizzata una macchina di cui esistono solo due esemplari al mondo. Oltre alla complessa operazione di riasfalto della pista circolare, è stato installato anche un innovativo sistema guardrail, sviluppato da Porsche Engineering appositamente per Nardò specificatamente per i test ad alte prestazioni. L'operazione ha riguardato anche la ristrutturazione completa della Pista Dinamica Auto, con la sua superficie di 106.000 metri quadrati.

«Con l’apertura delle piste che sono state interessate dal rinnovo, abbiamo raggiunto un importante traguardo nello sviluppo strategico del Nardò Technical Center - ha detto Malte Radmann, Presidente del Consiglio di Amministrazione di NTC e ceo di Porsche Engineering - perché questo Centro Prove è sempre stato unico nel suo genere ed è oggi più che mai una pietra miliare della strategia di sviluppo di Porsche e dell’industria automotive in generale. E lo sviluppo non si fermerà qui. Siamo lieti di rinnovare il nostro impegno ad investire ancora per la regione, in linea con la nostra strategia di lungo termine per questo luogo così speciale».

Musiche per le orecchie dei rappresentati delle istituzioni locali presenti che apprezzano molto l’obiettivo di Porsche di favorire la crescita e lo sviluppo di tutto l’ecosistema locale a livello economico, occupazionale e sociale, e di consolidare il ruolo del Centro Prove quale vero e proprio laboratorio di innovazione tecnologica.

«Oggi il nostro territorio ha una grande opportunità - ha detto Antonio Gratis, Direttore Generale del Nardò Technical Center - grazie agli investimenti passati, presenti e futuri vogliamo contribuire a fare della Puglia un punto di riferimento forte per supportare l’industria automobilistica ad affrontare le prossime sfide. La crescita e lo sviluppo del Nardò Technical Center può diventare una grande opportunità di progresso per l'intera regione. Il nostro obiettivo è crescere insieme in modo sostenibile».

E ora i numeri di questo avveniristico impianto. Il Nardò Technical Center, con i suoi oltre 700 ettari di superficie, più di 20 piste e diverse infrastrutture, conta tra i suoi clienti 90 società automotive e impiega più di 150 persone. Fondato nel 1975 con la costruzione della Pista Circolare Auto, offre una vasta gamma di servizi per il collaudo delle vetture. L’anello ad alta velocità, unico al mondo con la sua lunghezza di 12,6 km, fu costruito per implementare i processi di ricerca e sviluppo, consentendo di testare i veicoli in condizioni estreme. Nel corso della sua storia, NTC ha ospitato test di notevole importanza, che in molti casi hanno registrato record.

«Dal 2012 - ha detto Gratis - il Centro Prove è gestito da Porsche Engineering Group GmbH, società interamente di proprietà di Dr. Ing. h.c. F. Porsche di Stoccarda. I servizi di ingegneria forniti ai clienti del settore automotive sono un caposaldo dell'identità Porsche. Questo aspetto è, tuttavia, poco conosciuto al pubblico: Porsche Engineering opera secondo una rigorosa politica di riservatezza per garantire che le strategie di prodotto dei propri clienti e l'identità del marchio siano sempre protette con la massima cura».