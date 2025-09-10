Nave Trieste farà da pista per un nuovo record di velocità. Fabio Barone proverà a migliorare se stesso

Dopo Nave Garibaldi, Nave Trieste. Fabio Barone, il pilota che detiene il record velocità sul ponte di una nave, proverà a migliorare se stesso giovedì prossimo a Civitavecchia sul ponte dell’ammiraglia della Marina Militare Italiana, Nave Trieste.

Il record di Barone è stato stabilito il 13 luglio del 2024: sulla sua Ferrari SF90, preparata dal team Capristo, riuscì a raggiungere i 152 km/h sul ponte di volo dell’Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi. Ora la nuova sfida sull’unità più grande della Marina Militare, Nave Trieste, un gioiello di ingegneria e di tecnologia Made in Italy. Nave Trieste, infatti, è stata costruita nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia e varata il 25 maggio 2019 alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Nave Trieste è una unità Anfibia Multiruolo che rappresenta il meglio della tecnologia navale attualmente disponibile. È dotata di un ponte di volo lungo 236 metri per 47 di larghezza. Ed è proprio su questo ponte che Fabio Barone proverà a superare l’attuale record.

Nave Trieste dispone di 1.000 posti letto, un ponte di volo di circa 230 metri e la capacità di condurre l'intero spettro delle operazioni anfibie proiettando e supportando un battaglione di 600 fucilieri. Il ponte garage, inoltre, dispone di 1.200 metri lineari destinati ad accogliere veicoli gommati e cingolati, sia civili che militari, consolidando il ruolo della nave come elemento strategico di supporto e versatilità. Insomma combina diverse capacità operative, tra cui trasporto truppe, supporto logistico e operazioni aeree.

Grazie a un ampio bacino allagabile interno, l'unità è in grado di operare come una vera e propria base mobile per operazioni di sbarco, garantendo la capacità di proiettare, anche oltre l'orizzonte, forze significative in qualsiasi ambiente operativo.

Ma torniamo al tentativo di Barone ricordando che prima del world guinness record realizzato da Barone lo scorso anno, il precedente primato apparteneva alla pilota americana Shea Holbrook che, sul ponte di volo della portaerei USS Hornet della Marina Militare degli Stati Uniti d’America, il 3 settembre 2019, aveva toccato i 145 Km/h con una Porsche Taycan.

L’evento di Civitavecchia ha anche uno scopo benefico e di inclusione sociale: il team tecnico di Barone, guidato dalla leggenda dei meccanici Ferrari, Modesto Menabue, avrà a sua disposizione un gruppo di supporto composto da ragazzi e ragazze “speciali” dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) che avranno non solo la possibilità di assistere all’emozione di un record mondiale, ma di essere anche “meccanici per un giorno”.

Ma vediamo più da vicino chi è Fabio Barone. Il pilota, classe 1972, è da 25 anni presidente di “Passione Rossa”, il più importante sodalizio di clienti Ferrari del mondo. Pensate: ha oltre 800 eventi al suo attivo. Fabio è conosciuto anche come il Barone Rosso. Nel corso degli anni, la sua passione per le imprese al limite dell’impossibile lo hanno portato a conquistare ben sei primati World Guinness Record, correndo sulle strade più pericolose del mondo in ben tre continenti diversi.

Partendo nel 2015 dalla Transfăgărășan, la strada nazionale che si snoda nel nord della Transilvania fino alle pendici del castello di Dracula, l'anno successivo alza l'asticella e scala la Tianmen Mountain Road, un vero drago di cemento che con le sue 99 curve passa da 200 a 1.300 metri di altezza, collocandosi a pieno titolo fra i percorsi più pericolosi del globo.

Nel 2018, il nuovo primato di velocità fra gli spettacolari Canyon della Valle del Dades definita anche “La Valle della Morte”, in Marocco, riconferma Fabio come recordman assoluto.

Il 6 Settembre 2021, è ancora Fabio a divenire il primo uomo al mondo a battere Google Maps, partendo da Roma e giungendo a Capo Nord in meno delle 49 ore previste dal gigante americano con un tempo di poco superiore alle 45 ore e senza mai oltrepassare i limiti di velocità. Il 25 Aprile del 2023, percorre la difficilissima strada panoramica che porta ai Santuari di Meteora nella Grecia Occidentale, oltre 4 km di curve e tor”nanti in soli 173 secondi, ben 5 in meno del precedente primato.