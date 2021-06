NCC, oltre 4 mila euro di multa a Fiumicino per due autisti. Offrivano corse violando leggi speciali su trasporto

FIUMICINO - Sanzioni amministrative di oltre 4 mila euro per due italiani sorpresi dai carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ad offrire, in violazione di leggi speciali (ordinanza Enac n. 10/2017 artt. 3 e 4, inerente la normativa del trasporto con conducente), ai passeggeri servizi di trasporto con conducente all'uscita del Terminal 3 (lato arrivi) del Leonardo da Vinci. Dall'inizio dell'anno - riferisce l'Arma - all'interno degli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino sono state comminate complessivamente 15 sanzioni amministrative (8 contravvenzioni per violazioni all'ordinanza Enac; 3 contravvenzioni per violazione alla L.S. sullo spostamento tra comuni; 2 contravvenzioni per mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale; 2 contravvenzioni per violazione di norme al codice della strada con contestuale fermo di 2 veicoli) a carico di 13 soggetti, per un importo complessivo di euro 16.207,00.